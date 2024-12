La Malaisie envisage de devenir un pôle mondial de technologie médicale

La Malaisie est en passe de devenir un pôle mondial de technologie médicale (medtech) grâce à ses politiques fortes visant à attirer et à exécuter les bons investissements, notamment le Nouveau plan directeur industriel 2030 (NIMP 2030), a déclaré le ministre de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

S'exprimant lors de l'exposition et de la conférence internationales sur les dispositifs médicaux, le ministre a déclaré que le gouvernement malaisien poursuivra les réformes industrielles pour assurer la résilience et la durabilité de la croissance de la technologie médicale du pays.

Selon le NIMP 2030, la Malaisie vise à renforcer sa position de pôle de technologie médicale dans le but de préserver des vies, de contribuer à la croissance de l'ASEAN et de soutenir le secteur mondial de la santé et du bien-être.

Le ministre Abdul Aziz a souligné que la technologie médicale joue un rôle important dans l'amélioration de la prestation des soins de santé, l'amélioration des résultats des patients et la stimulation du développement économique. Par conséquent, la technologie médicale est clairement une industrie qui transcende les frontières pour relever les défis mondiaux en matière de santé.

La taille du marché mondial des dispositifs médicaux a été évaluée à plus de 518 milliards d’USD en 2023, et elle devrait passer de 542 milliards d’USD en 2024 à près de 887 milliards d’USD d'ici 2032.

Le responsable a également souligné que l'industrie de la technologie médicale de la Malaisie est bien soutenue par les bonnes politiques pour croître de manière durable grâce au NIMP 2030.

Dans les temps à venir, la Malaisie étudiera et élaborera des politiques pour encourager les industries à adopter les technologies de l'industrie 4.0 telles que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et la robotique pour stimuler la complexité économique, l'efficacité et la croissance à valeur ajoutée.

Les industries doivent également favoriser des partenariats plus stratégiques, dans lesquels les entreprises mondiales de technologie médicale collaborent avec les leaders de l'industrie nationale pour renforcer l'écosystème local et aider les entreprises malaisiennes à accéder aux chaînes d'approvisionnement mondiales, a-t-il noté.

Il a ajouté que la Malaisie compte désormais plus de 200 fabricants de dispositifs médicaux, qui ont généré collectivement 6,37 milliards d’USD d'exportations de dispositifs médicaux en 2023. Trente de ces entreprises sont des multinationales qui ont fait de la Malaisie leur base de fabrication, notamment des marques renommées telles qu'Abbott et B-Braun.

De janvier à septembre de cette année, les exportations malaisiennes de dispositifs médicaux ont été évaluées à 6,15 milliards d’USD, soit une hausse de 30 % par rapport à l'année précédente.

VNA/CVN