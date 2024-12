Huit morts dans l'effondrement d'un immeuble au Caire

Huit personnes ont été tuées mardi 10 décembre et trois autres blessées dans l'effondrement d'un immeuble résidentiel de six étages dans le centre du Caire, a annoncé le ministère égyptien de la Santé.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Je me suis réveillé en entendant le bruit d'une énorme explosion", a décrit Walid Mohamed, 38 ans, un voisin de l'immeuble désormais en ruines.

Il raconté avoir couru avec des voisins vers l'immeuble avant de le voir s'effondrer. Une canalisation du gaz s'est ouverte et "tout a explosé", dit-il.

Neuf ambulances ont été dépêchées sur les lieux et après la catastrophe, les secours ont continué de "fouiller les décombres et de rechercher des blessés ou des corps", a précisé un porte-parole du ministère égyptien de la Santé, Hossam Abdel Ghaffar cité par un communiqué.

Construit dans les années 1960 dans le quartier cairote moyennement aisé d'Al-Waili, l'immeuble sinistré avait été frappé en 1993 d'un arrêté de restauration, selon un dirigeant du district de Waili cité par le quotidien gouvernemental al-Ahram. Mais "les habitants avaient fait appel de cet arrêté et il n'avait pas été exécuté", a-t-il indiqué.

Par précaution, des immeubles voisins avaient été évacués mardi 10 décembre, a rappelé dans un communiqué l'administation du Caire.

Une grande partie des immeubles au cœur de la capitale égyptienne n'ont jamais été restaurés bien que datant du XIXe et du XXe siècle. Et le Grand Caire a connu plusieurs effondrements meurtriers d'immeubles ces dernières années, en raison à la fois de la vétusté de ce patrimoine bâti mais aussi du non-respect de la législation en matière d'urbanisme et de construction.

AFP/VNA/CVN