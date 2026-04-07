Thai Nguyên ambitionne de faire du tourisme un secteur économique phare

Dotée d’un riche potentiel en ressources touristiques naturelles, historiques et culturelles, la province de Thai Nguyên (Nord) bénéficie également d’une position stratégique, à la croisée de la région de la capitale et du Viêt Bac.

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Photo : ND/CVN

Sur cette base, la province met en œuvre une stratégie articulée autour de "deux pôles majeurs, un axe moteur et une base fondamentale", avec pour objectif de faire du tourisme un secteur économique de pointe d’ici 2030.

Pôles structurants et dynamique de développement

Les lacs Nui Côc et Ba Bê ont été identifiés comme deux points d’ancrage essentiels, accueillant chaque année plus de quatre millions de visiteurs. Grâce à leurs paysages remarquables et à leur envergure, ces deux sites présentent le potentiel de devenir des zones touristiques nationales de premier plan.

Les autorités locales concentrent leurs efforts sur la planification et l’attraction de grands groupes d’investissement, afin de développer un tourisme à grande échelle et de haute qualité.

D’une superficie de près de 25 km², le lac Nui Côc, situé sur la rivière Công, est souvent comparé à un "joyau vert", parsemé de centaines d’îles de tailles diverses. La zone amorce progressivement sa transformation en destination touristique haut de gamme.

Parmi les projets phares figure le golf de Tân Thai, répondant aux standards internationaux, avec un investissement total avoisinant les 1.000 milliards de dôngs.

Par ailleurs, le projet Flamingo Maison 108 Hô Nui Côc est en cours de construction et devrait être achevé au troisième trimestre 2027, tandis qu’un vaste complexe Flamingo Maison Islands, d’une superficie de 250 hectares, est en préparation.

Les infrastructures de transport autour du lac s’améliorent continuellement, avec notamment une route périphérique d’environ 40 km et des axes de liaison modernisés de manière synchronisée.

Cette dynamique a déjà suscité l’intérêt de plus de dix investisseurs pour des projets touristiques d’envergure.

Parallèlement, l’"axe moteur" du tourisme à Thai Nguyên repose sur le développement de produits liés au patrimoine culturel et historique.

La province abrite un réseau dense de sites révolutionnaires, notamment dans les zones de sécurité historique de Dinh Hoa et Cho Dôn, associées à l’appellation évocatrice de "la capitale du vent venu de la forêt - base de résistance du Viêt Bac". Elle compte également 45 éléments du patrimoine culturel immatériel reconnus au niveau national, ainsi que des centaines de festivals traditionnels.

Au hameau de Ban Quyên, dans la commune de Phu Dinh, le modèle de tourisme communautaire s’est développé avec succès. Le site conserve 15 maisons sur pilotis traditionnelles et propose des activités culturelles telles que le chant then (chant rituel des Tày et Nung) et la musique au dan tinh (luth traditionnel à cordes), contribuant à la création d’une offre touristique distinctive.

À l’échelle de la commune de Phu Dinh, on recense 30 sites patrimoniaux, dont 15 classés, ainsi que de nombreux modèles de tourisme communautaire et d’artisanat local, allant de la culture du thé à la fabrication de chapeaux et d’instruments traditionnels.

Ces orientations ont déjà produit des effets positifs. Au premier trimestre 2026, Thai Nguyên a accueilli environ 2,6 millions de visiteurs, générant plus de 3.600 milliards de dôngs de recettes, signe d’une reprise et d’une croissance manifestes.

Consolider les fondations

Aujourd’hui, Thai Nguyên a développé une diversité de formes de tourisme : tourisme communautaire lié à la culture du thé, tourisme spirituel et historique, écotourisme de villégiature, MICE, activités sportives et d’exploration.

La province dispose de centaines d’établissements d’hébergement, de milliers de restaurants et de services de restauration, tandis que le réseau de transport reliant les sites touristiques continue de se renforcer.

En 2025, la province a accueilli plus de 7,3 millions de visiteurs, dépassant ses objectifs, avec des recettes estimées à environ 7.500 milliards de dôngs, marquant une étape importante dans le développement du secteur.

Toutefois, le tourisme à Thai Nguyên demeure confronté à plusieurs limites : manque d’investisseurs stratégiques, offre encore peu diversifiée et majoritairement orientée vers des séjours de courte durée, efficacité limitée des actions de promotion et de coopération régionale, ainsi qu’un déficit en ressources humaines qualifiées.

La communauté des entreprises touristiques est essentiellement composée de petites et moyennes entreprises, dont les capacités financières et de gestion restent modestes, insuffisantes pour porter des projets d’envergure ou innovants.

Face à ces défis, la province déploie "une base fondamentale" centrée sur le développement en profondeur de produits touristiques communautaires, écologiques et culturels. Elle structure également six grandes catégories de produits : écotourisme de villégiature ; tourisme culturel et historique ; culture du thé ; tourisme communautaire ; tourisme agricole ; tourisme sportif, d’exploration et MICE.

Dans cette stratégie, l’écotourisme est positionné sous la marque "paradis des lacs de montagne", tandis que la culture du thé devient un produit emblématique, associant découverte des processus de production, dégustation et festivals.

Afin de concrétiser cette ambition, Thai Nguyên prévoit d’investir plus de 551 milliards de dôngs sur la période 2026-2030, tout en mobilisant des ressources sociales pour développer les infrastructures et attirer les investissements.

La province met également en œuvre plusieurs leviers : évolution des mentalités, amélioration des infrastructures, intensification de la promotion, développement de produits spécifiques et accélération de la transformation numérique du secteur touristique.

D’ici 2030, Thai Nguyên ambitionne d’accueillir au moins 12 millions de visiteurs par an, de générer plus de 25.000 milliards de dôngs de recettes annuelles et de créer environ 10.000 emplois.

Parallèlement, elle prévoit de développer au moins 300 nouveaux établissements d’hébergement et de faire des zones du lac Nui Côc, en lien avec le versant oriental de Tam Dao, ainsi que du lac Ba Bê, des centres majeurs d’écotourisme, de villégiature et de loisirs haut de gamme.

NDEL/VNA/CVN