Bac Hoa, village ancien au charme paisible

L’ancien village de Bac Hoa, situé dans la commune de Tân Son, province de Bac Ninh (Nord), séduit les visiteurs par ses maisons aux murs en torchis marquées par le temps, entourées d’une nature verdoyante et de vastes champs de fleurs de colza jaune.

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Photo : CTV/CVN

Le village est depuis des générations le lieu de vie des Nùng, connu pour ses maisons aux murs en torchis (nhà trinh tuong). Ces derniers temps, il commence à attirer de nombreux touristes, notamment au printemps lorsque les jardins de fleurs de colza se parent d’un jaune resplendissant, offrant de magnifiques décors pour les photos souvenirs.

Pour de nombreux internautes, les images de l’ancien village de Bac Hoa font penser à d’autres villages célèbres tels que Lô Lô Chai ou Thèn Pa (province de Tuyên Quang, Nord).

Le chemin menant au village traverse un petit ruisseau, bordé de part et d’autre par des champs cultivés et des arbres ombrageux. Au printemps, le paysage devient encore plus poétique grâce aux vastes étendues de fleurs de colza aux teintes dorées.

Le village compte plus de 160 foyers, tous appartenant à l’ethnie Nùng. Il abrite 17 maisons aux murs en torchis qui ont pour la plupart plusieurs dizaines d’années. Leurs toits sont recouverts de tuiles yin-yang. Chacune est fabriquée artisanalement par les habitants à partir d’argile cuite au feu de bois pendant plusieurs jours et nuits.

Architecture traditionnelle des Nùng

Les tuiles se divisent en deux types : yin (concaves) et yang (convexes) posées alternativement. Cet agencement permet une bonne évacuation de l’eau et une ventilation efficace. Il symbolise également l’harmonie entre le ciel et la terre, entre le yin et le yang, selon la conception de la vie des Nùng.

Les maisons comptent généralement trois à cinq travées. La travée centrale, la plus importante, abrite l’autel des ancêtres et sert également d’espace pour accueillir les invités et partager les repas familiaux. Les murs, d’une épaisseur d’environ 40 à 50 cm et d’une hauteur de 2 à 3 m, offrent une excellente isolation : la maison reste chaude en hiver et fraîche en été.

Photo : CTV/CVN

Un détail particulièrement intéressant est que les maisons du village sont rarement séparées par des clôtures mais simplement par des buissons de fleurs sauvages, des murets de pierre ou des bambous. Les habitants y vivent dans un esprit de solidarité et d’harmonie, partageant leur quotidien au fil de nombreuses générations.

Nguyên Thi Thu Trang, 34 ans, domiciliée à Bac Ninh, s’est rendue à l’ancien village de Bac Hoa lors d’un voyage de printemps au début de l’année, à l’occasion de la fête des chants sloong hao organisée par la commune de Tân Son.

“À peine arrivée au village, j’ai immédiatement senti l’air pur, et une grande sérénité, dans cet environnement verdoyant et fleuri. Les habitants sont très chaleureux et accueillants”, partage Mme Trang.

Ici, le printemps est célèbre pour ses vastes champs de fleurs de colza qui s’étendent à perte de vue. Sur les pentes des collines, pruniers et pêchers se parent de fleurs éclatantes, ajoutant une touche poétique à la beauté de l’ancien village.

Si les voyageurs ont l’occasion de venir à Bac Hoa au printemps, notamment lors du marché forain de Thac Luoi, ils pourront découvrir une culture ethnique riche et authentique.

Les vêtements et foulards teints à l’indigo portés par les habitants créent un tableau vivant et unique des marchés montagnards.

En été, Bac Hoa demeure une destination idéale. Les forêts primaires luxuriantes entourant le village, associées aux ruisseaux limpides qui coulent toute l’année, créent un cadre particulièrement attrayant pour les visiteurs souhaitant découvrir la nature et vivre une expérience d’écotourisme.

Les voyageurs peuvent rencontrer les habitants pour mieux comprendre la culture traditionnelle des Nùng, et même s’initier à certaines activités artisanales telles que tissage de foulards ou teinture traditionnelle à l’indigo.

La combinaison entre un riche potentiel culturel et les investissements des auto-rités locales transforme progres-sivement l’ancien village de Bac Hoa en une destination touristique attrayante.

Ce lieu contribue également à la création d’un itinéraire touristique plus complet, notamment relié à la Zone touristique du lac de Câm Son, avec des circuits permettant de visiter la commune de Huu Lung dans la province de Lang Son (Nord), de découvrir les saisons des fruits, la légendaire Route frontalière 279 ainsi que divers villages culturels et zones d’écotourisme rural typiques.

Nguyên Thành/CVN