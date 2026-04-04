An Giang mise sur de nouveaux itinéraires et partenariats touristiques

Le 3 avril, lors de la Fête touristique de Hô Chi Minh-Ville 2026, An Giang a lancé son Programme de stimulation du tourisme et signé plusieurs accords de coopération pour dynamiser le développement touristique provincial.

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Photo : VOV

La cérémonie d'annonce a été organisée par le Centre provincial de promotion des investissements, du commerce et du tourisme d'An Giang (Sud), qui a présenté une série de mesures incitatives destinées à dynamiser les marchés clés de Hô Chi Minh-Ville et du Sud-Est.

Quang Xuân Lua, directrice du Centre, a déclaré que la province d'An Giang considérait le tourisme comme un secteur économique essentiel, contribuant à sa croissance socio-économique, à son rayonnement et à l'amélioration des conditions de vie de ses habitants. Avec ses paysages naturels uniques, ses écosystèmes diversifiés et le riche patrimoine culturel des ethnies Kinh, Khmer, Cham et Hoa, la province affirme de plus en plus sa position de destination touristique de choix dans le delta du Mékong et dans tout le pays.

"Le programme de stimulation du tourisme de la province d'An Giang pour 2026 vise à renforcer la compétitivité du secteur et prolonger la durée des séjours touristiques", a-t-elle souligné.

Photo : VOV

De nouveaux itinéraires immersifs et interconnectés

Selon Mme Lua, le programme se concentre sur des axes clés tels que : développement de produits touristiques uniques, renforcement des liens régionaux, diversification des mesures incitatives, accélération de la transformation numérique dans la promotion et l'amélioration de la qualité des ressources humaines. "Cet événement offre également aux parties prenantes l'opportunité de signer des accords de coopération, de consolider leurs liens et de construire ensemble une chaîne de valeur touristique durable et performante", a déclaré Quang Xuân Lua.

Dans le contexte du nouvel espace de développement créé suite à la fusion administrative, le tourisme d'An Giang bénéficie d'une opportunité unique afin de repositionner sa marque, d'élargir son offre et de renforcer sa compétitivité.

En valorisant efficacement ses ressources naturelles, son patrimoine culturel et sa connectivité régionale, le Centre a travaillé avec les différents acteurs du secteur pour concevoir de nouveaux itinéraires touristiques immersifs et interconnectés. Objectif : diversifier l’offre et attirer les visiteurs pour des séjours prolongés.

Parmi ces itinéraires, on peut citer : "Couleurs culturelles et spirituelles", "Découverte du Mékong - patrimoine, nature et vie communautaire", et "Fleuves, écologie et îles". Parallèlement, de nouveaux produits sont développés, tels que l'agritourisme, le tourisme communautaire, le tourisme culinaire et des tours immersifs saisonniers. Ces itinéraires et destinations sont conçus selon la philosophie "Chaque voyage est une histoire", afin d'enrichir l'expérience des touristes.

Photo : Tân Dat/CVN

Le tourisme, un secteur économique majeur

Lors de l’événement, de nombreuses entreprises d’An Giang - hébergement, transports, restauration et sites touristiques - se sont engagées à offrir des services immersifs supplémentaires, des bons d’achat et des souvenirs aux groupes de visiteurs. Elles garantissent par ailleurs le maintien de prix stables, y compris en haute saison, et accordent une priorité de réservation aux partenaires stratégiques.

"La cérémonie d’annonce du Programme de stimulation du tourisme et des accords de coopération 2026 a renforcé les liens entre le secteur touristique d’An Giang et ses partenaires - agences de voyages, associations, entreprises de transport ou plateformes de distribution. Grâce à ces engagements et aux quotas de visiteurs garantis, l’attractivité de la province auprès des touristes nationaux et internationaux s’accroît, contribuant à faire du tourisme un pilier économique majeur conformément à la stratégie 2025‑2030", a affirmé Mme Lua.

La participation à la Fête touristique de Hô Chi Minh-Ville 2026, tenue du 2 au 5 avril, a généré une forte couverture médiatique, renforçant la notoriété du tourisme provincial. Les programmes de stimulation du tourisme en 2026 continueront d'être mis à jour et publiés sur le site web du Centre à l'adresse https://apc.angiang.gov.vn et sur le portail https://checkinangiang.vn.

Tân Dat/CVN