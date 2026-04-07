Le Vietnam se transforme en paradis d’écotourisme d’Asie du Sud-Est

Grâce à ses abondantes ressources naturelles et à une politique clairement définie, le Vietnam s’affirme progressivement comme l’une des principales destinations écotouristiques de la région, conciliant croissance économique et préservation de l’environnement.

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Photos : VNA/CVN

Selon le magazine de voyage de référence Travel and Tour World (TTW), le Vietnam a connu ces dernières années une transformation notable de sa stratégie de développement touristique, privilégiant fortement le tourisme de nature et l’écotourisme. Cette évolution s’inscrit non seulement dans les tendances mondiales, mais constitue également une étape nécessaire à la sauvegarde des précieuses ressources naturelles, tout en séduisant une clientèle croissante de voyageurs soucieux de l’environnement.

La politique comme levier de développement durable

Consciente de son potentiel et des défis à relever, le gouvernement vietnamien a rapidement élaboré une stratégie de développement du tourisme durable. Le Plan directeur du système touristique pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2045, privilégie l’augmentation de la part de l’écotourisme, parallèlement à la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité.

Cette orientation soutient non seulement la croissance économique, mais vise également à minimiser l’impact environnemental. Les autorités locales sont encouragées à développer des produits de tourisme vert, tout en sensibilisant les populations et les visiteurs à la protection de l’environnement. L’intégration du développement et de la conservation est devenue un principe directeur fondamental, permettant au secteur d’éviter les écueils de la surexploitation observés ailleurs dans le monde.

Infographie : VNA/CVN

Le Vietnam est largement reconnu comme l’un des pays les plus riches en biodiversité au monde, figurant parmi les 20 premiers en termes de ressources biologiques. Un réseau de plus de 30 parcs nationaux et des dizaines de réserves naturelles, s’étendant du Nord au Sud, offre une grande diversité de destinations.

Des sites comme les parcs nationaux de Phong Nha-Ke Bàng, Cuc Phuong et Ba Bê s’imposent comme des destinations incontournables pour les amoureux de la nature. Les visiteurs peuvent non seulement profiter de visites touristiques, mais aussi vivre des expériences immersives telles que la randonnée, l’observation des oiseaux, le camping et l’exploration écologique. Ces activités contribuent à une meilleure sensibilisation à l’environnement, transformant chaque voyage en une véritable aventure éducative.

Le tourisme communautaire au cœur de l’écotourisme

L’un des facteurs clés du succès initial du Vietnam en matière d’écotourisme réside dans l’implication active des communautés locales. Les modèles communautaires permettent non seulement de générer des revenus, mais aussi d’inciter les habitants à protéger les ressources naturelles.

Photo : VNA/CVN

À Sa Pa, célèbre destination touristique de la province montagneuse de Lao Cai, au nord du Vietnam, les villages des minorités ethniques ont développé avec succès des séjours chez l’habitant et des expériences de tourisme culturel. Les visiteurs peuvent ainsi séjourner chez l’habitant, participer aux activités quotidiennes et découvrir le mode de vie traditionnel.

Parallèlement, dans le delta du Mékong, l’écotourisme lié aux paysages fluviaux, aux mangroves et à l’agriculture prend également de l’ampleur. Les habitants font souvent office de guides, participant directement à la chaîne de valeur touristique, ce qui améliore leurs revenus et renforce la sensibilisation à la conservation.

Au-delà du développement de produits, les entreprises touristiques vietnamiennes adoptent des pratiques plus durables. De nombreux hôtels et complexes touristiques utilisent des énergies renouvelables, réduisent leurs déchets plastiques et privilégient les produits locaux.

L’écotourisme comme moteur de croissance verte

Grâce à ses abondantes ressources naturelles, à des politiques efficaces et à un fort engagement communautaire, le Vietnam est bien placé pour devenir une destination écotouristique de premier plan en Asie du Sud-Est. Toutefois, la voie à suivre exigera un engagement constant en faveur de la protection de l’environnement, une gestion responsable du développement et une amélioration continue de la qualité des services. Seul un équilibre entre exploitation et préservation permettra à l’écotourisme de véritablement contribuer à la croissance verte.

À l’heure où les voyageurs du monde entier privilégient de plus en plus les expériences durables, le Vietnam dispose d’atouts considérables. Si ces opportunités sont exploitées efficacement, le secteur du tourisme contribuera non seulement au développement économique, mais jouera également un rôle pionnier dans la protection de la nature et la préservation du patrimoine pour les générations futures.

VNA/CVN