"Têt armée - population", un pont entre soldats et population khmère à Cân Tho

Le commandement militaire de la ville de Cân Tho a organisé, le soir du 12 avril, à la pagode Tum Nup, la cérémonie de clôture du programme "Têt armée - population à l’occasion du Nouvel An traditionnel khmer Chol Chnam Thmay 2026".

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Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyên Van Khoi, a souligné que ce programme illustrait l’attention accordée par les autorités à la communauté khmère. Il a indiqué que cette initiative ne se limitait pas à une activité culturelle, mais constituait également une action concrète visant à mettre en œuvre les politiques en faveur des minorités ethniques et des religieux.

Elle a ainsi contribué à renforcer les liens entre les forces armées et la population khmère, tout en participant au développement local.

Les autorités locales sont appelées à poursuivre la mise en œuvre des politiques ethniques et religieuses, à préserver les valeurs culturelles traditionnelles et à soutenir la formation professionnelle afin de créer des moyens de subsistance durables pour les habitants.

Le programme de cette année, doté d’un budget total de plus de 18 milliards de dôngs, a permis la réalisation de nombreux ouvrages d’intérêt public. Parmi ceux-ci figurent l’installation de 140 lampadaires à énergie solaire, la construction de trois ponts ruraux, ainsi que l’entretien et le dégagement de plus de 60 km de routes dans plusieurs localités. Ces réalisations ont contribué à améliorer les infrastructures locales et à renforcer la solidarité entre les soldats et les habitants.

Les activités sociales ont également occupé une place importante dans ce programme. Au total, 238 maisons de solidarité ont été construites pour des familles en situation difficile. Par ailleurs, un millier de cadeaux ont été distribués aux pagodes khmères et aux familles bénéficiaires de politiques sociales. Des consultations médicales gratuites et la distribution de médicaments ont été organisées en faveur de plus de 1.200 personnes.

En parallèle, des soutiens ont été apportés aux élèves khmers, avec la remise de bourses et de vélos afin de les encourager à poursuivre leurs études. L’ambiance festive a été enrichie par des activités culturelles et sportives, contribuant à créer un cadre convivial et à valoriser les traditions locales.

VNA/CVN