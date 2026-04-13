Renforcer l’amitié à travers le festival du Nouvel An traditionnel du Cambodge, du Laos et de Thaïlande

Le matin du 11 avril, à la pagode Phô Minh, à Hô Chi Minh-Ville, l’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO), en coordination avec la Commission des Affaires bouddhistes internationales de l'EBV à Hô Chi Minh-Ville, a organisé le festival du Nouvel An traditionnel Chol Chhnam Thmey du Cambodge, le Bunpimay du Laos et le Songkran de Thaïlande.

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Ont assisté à l’événement Phonesy Bounmixay, consul général du Laos à Hô Chi Minh-Ville ; Chan Sorykan, consul général du Cambodge à Hô Chi Minh-Ville ; des représentants du consulat général de Thaïlande à Hô Chi Minh-Ville, ainsi que de nombreux étudiants et membres des communautés cambodgienne, lao et thaïlandaise vivant, travaillant et étudiant dans la ville.

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole lors de la cérémonie, Hô Xuân Lâm, vice-président de l’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO), a souligné que le Vietnam, le Cambodge, le Laos et la Thaïlande sont des pays frères proches, vivant au sein de la communauté de l’ASEAN, ayant coopéré et s’étant soutenus mutuellement pendant de nombreuses années. Ensemble, ils ont partagé les joies et les difficultés dans le processus de construction et de développement national, s’efforçant de bâtir une communauté de l’ASEAN pacifique, stable, coopérative et prospère.

Le festival traditionnel des pays cambodgien, lao et thaïlandais à Hô Chi Minh-Ville, organisé chaque année par l’Union des organisations d’amitié de la ville en collaboration avec les unités concernées, illustre l’amitié entre les peuples de la région de l’ASEAN. Il contribue à renforcer la compréhension mutuelle entre le Vietnam et ses pays voisins, tout en intensifiant les échanges culturels et la coopération multiforme entre les peuples vietnamiens en général, et ceux de Hô Chi Minh-Ville en particulier, avec les autres pays.

L’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville souhaite que cet événement, grâce à la reconstitution des coutumes et traditions du Nouvel An accompagnées de rituels sacrés, apporte à la communauté lao, cambodgienne et thaïlandaise vivant dans la ville, ainsi qu’aux habitants locaux, de belles impressions et des souvenirs marquants sur la richesse des traditions culturelles et l’esprit de solidarité et d’amitié entre les pays de l’ASEAN.

Adressant ses bénédictions aux participants, le Vénérable Thích Thiên Tâm, vice-président du Conseil d'administration de l'Église bouddhique du Vietnam (EBV), vice-président permanent de la Commission des Affaires bouddhistes internationales de l'EBV, abbé de la pagode Phô Minh, a partagé l’importance des grandes valeurs que sont la solidarité et l’harmonie au sein de la communauté, entre les peuples et entre les nations, sources de force pour construire paix et prospérité.

Le festival du Nouvel An traditionnel Cambodge - Laos - Thaïlande à Hô Chi Minh-Ville met en évidence les similitudes culturelles et religieuses entre les pays de la région. Il contribue concrètement à promouvoir les relations de solidarité, d’harmonie et de proximité entre les peuples du Vietnam, du Cambodge, du Laos et de la Thaïlande dans leur œuvre de construction de la paix et du développement de chaque pays et de la région.

Au nom des consuls généraux des pays célébrant le Nouvel An traditionnel, Phonesy Bounmixay, consul général du Laos à Hô Chi Minh-Ville, a exprimé son honneur et sa joie de participer à ce festival organisé dans la ville.

Remerciant l’attention et la considération accordées aux cultures des pays voisins par les autorités et les habitants de la ville, Phonesy Bounmixay a estimé que l’organisation de ce festival contribuait à rapprocher les peuples du Cambodge, du Laos, de la Thaïlande et du Vietnam, à renforcer leurs liens affectifs et leur solidarité mutuelle, et à œuvrer ensemble vers les objectifs de construction et de développement de chaque pays.

À cette occasion, le 12 avril, l’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville organise des jeux sportifs dans le cadre du festival du Nouvel An traditionnel Cambodge - Laos 2026, destinés aux étudiants et aux communautés cambodgienne et lao vivant, étudiant et travaillant à Hô Chi Minh-Ville. Ces activités comprendront des compétitions de football, de badminton, d’échecs zodiacaux en cristal (12 animaux), ainsi que des spectacles artistiques, des échanges culturels et la découverte de la gastronomie traditionnelle.

Minh Thu/CVN