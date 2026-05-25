Play-offs NBA

Wembanyama et les Spurs dominent largement le Thunder et reviennent à 2-2

Victor Wembanyama a marqué 33 points et les San Antonio Spurs ont largement battu le Thunder d’Oklahoma City 103-82, dimanche 24 mai à domicile, revenant ainsi à deux victoires partout en finale de conférence Ouest NBA.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Français de 22 ans, qui n’a joué que 31 minutes afin d’être reposé en vue d’une série qui s’annonce longue, a réussi 11 tirs sur 22 tentés, dont 3 sur 7 à trois points.

"Wemby" a également pris 8 rebonds, offert 5 passes et effectué 3 contres dans un match quasiment à sens unique pour les Spurs, qui visent leur première qualification pour la finale NBA depuis leur dernier sacre en 2014.

"C'était la première fois que nous étions menés dans cette série. Nous avons simplement réagi. Il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Ce n'était pas de la magie. Nous avons simplement fait ce qu'il fallait faire", a commenté "Wemby", qui a attribué la domination des Spurs au fait d'avoir regardé "beaucoup de vidéos, pratiquement sans arrêt, ces dernières 24 à 48 heures".

"La série est loin d'être terminée", a-t-il ajouté. "Il nous faut encore six victoires avant de pouvoir nous reposer." Le cinquième match de cette série au meilleur des sept matches aura lieu mardi 26 mai à Oklahoma City, avant de retourner à San Antonio pour l’affrontement No6 jeudi.

Le Thunder, qui espère devenir champion NBA pour la deuxième saison consécutive, était invaincu à l’extérieur en play-offs après cinq matches cette saison, mais la solide défense des Spurs a mis fin à cette série. La franchise a été limitée à 82 points, soit son plus faible total depuis décembre 2021.

"Je dois trouver des moyens pour avoir un impact sur le jeu de plusieurs façons", a déclaré Wembanyama. "J'ai beaucoup de responsabilités, mais je suis prêt à les assumer. Nous allons tous devoir faire des choses que nous n'avions pas prévues”.

"Je ne pensais qu'à marquer"

Le phénomène a en tout cas marqué les esprits avec un panier lointain complètement fou au buzzer de la mi-temps pour donner aux Spurs une avance de 50-38.

Après avoir demandé la balle avec moins de 5 secondes au chrono, "l’alien" a réussi le tir le plus lointain de sa carrière, à près de 13 m du cerceau - quasiment depuis son propre camp, faisant se lever le Frost Bank Center dans une ambiance électrique.

"Je ne pensais qu'à marquer. Je ne faisais pas semblant", a-t-il déclaré, interrogé sur ce tir.

"Nous avions besoin de cet élan pour aborder la deuxième mi-temps", a déclaré l’arrière de San Antonio, Devin Vassell.

"Notre compétitivité a été très bonne tout au long de l'année, et il en a été l'un des principaux artisans", a déclaré le coach des Spurs Mitch Johnson, à propos de Wembanyama.

"Ce soir, il s'est senti obligé de donner le ton à l'équipe de différentes manières. Son agressivité en était le reflet... Je pense qu'il aspire à cette responsabilité. Il est fait pour ça", a-t-il ajouté.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le pivot avait démarré fort en inscrivant six de ses onze points du premier quart-temps lors d'une série de 16 points à 0 pour les Spurs, portant son équipe à 23-8 avant de terminer le quart-temps sur un score de 28-19.

Le Thunder a ensuite enchaîné avec une série de 10-0 en début de deuxième quart-temps, mais les Spurs ont résisté pour conserver leur avance jusqu'à la mi-temps. Vassell et Stephon Castle ont chacun marqué 13 points pour les Spurs, tandis que De'Aaron Fox a ajouté 12 points et 10 rebonds.

Du côté du Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, double tenant du titre de MVP, a marqué 19 points, mais le Thunder, tenant du titre NBA, n’a réussi que 33% de ses tirs, avec seulement 6 tirs primés réussis sur 33 tentés.

"Nous avons de bons défenseurs individuels et, lorsque nous jouons en équipe, nous parvenons à limiter le nombre de points marqués par nos adversaires", a commenté Wembanyama.

AFP/VNA/CVN











