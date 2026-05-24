Coupe d'Allemagne : avec un triplé, Harry Kane offre le doublé au Bayern

Bousculé et dominé comme rarement cette saison en Allemagne en première période, le Bayern s'en est remis à Harry Kane samedi soir 23 mai à l'Olympiastadion, auteur d'un triplé en seconde période, pour battre Stuttgart (3-0) en finale de la Coupe.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Sacrés champions d'Allemagne le 19 avril après déjà un succès contre Stuttgart (4-2) à l'Allianz Arena, les coéquipiers de Joshua Kimmich, capitaine d'un soir en l'absence de Manuel Neuer, réalisent le 14e doublé "Pokal/Bundesliga" de l'histoire du club munichois.

Le Bayern disputait sa première finale de Coupe d'Allemagne depuis son 20e sacre en 2020. Entre ces deux sacres, les Munichois avaient enchaîné les contre-performances, avec des éliminations prématurées face à des équipes de divisions inférieures (Kiel en 2020/21, Sarrebruck, modeste pensionnaire de 3e division en 2023/24).

Samedi 23 mai, il a fait la différence en seconde période pour inscrire pour la 21e fois son nom au palmarès de la compétition, et a pu une nouvelle fois compter sur son attaquant Harry Kane. Sur un coup franc obtenu par Michael Olise, Kimmich a joué court sur l'international français, dont le centre parfait a été repris par Harry Kane, tout seul à six mètres du but (1-0, 55e).

À l'entame des dix dernières minutes, après avoir trouvé la barre transversale d'Alexander Nübel, Kane, servi par Luis Diaz dans la surface, s'est joué de Chema, et a trompé Nübel pour offrir une fin de match plus tranquille aux Munichois (2-0, 80e).

61 buts pour Kane

Et dans le temps additionnel, le Bayern a obtenu un penalty sur un centre d'Olise dévié de la main par Angelo Stiller, et converti par l'inévitable Kane (3-0, 90e+2).

Grâce à ce triplé, Kane, 32 ans, finit la saison 2025/26 avec 61 buts au compteur sous les couleurs du Bayern (36 en championnat, 14 en Ligue des champions, 10 en Coupe et 1 en Supercoupe Franz-Beckenbauer).

"Je suis tellement heureux, tellement fier de l'équipe, a réagi Kane après la rencontre. Ça a été une saison difficile. Beaucoup d'efforts y ont été consacrés et nous voulions terminer avec une prestation comme celle d'aujourd'hui. Gagner 3-0 et jouer comme nous l'avons fait, c'est à l'honneur de tout le monde. Je suis ravi pour les supporters. Cela faisait bien trop longtemps que nous n'avions pas soulevé cette coupe. Ma première."

Avant lui, seulement six joueurs en Europe avaient atteint ce total au cours d'un exercice, Lionel Messi détenant le record (73 réalisations avec le FC Barcelone lors de la saison 2011/12).

Le capitaine et meilleur buteur de l'histoire de la sélection anglaise (78 buts en 112 capes) a permis aux Munichois de se sortir du piège souabe.

46 victoires

En première période, les hommes de Sebastian Hoeness ont imposé un pressing très haut aux Munichois qui ont éprouvé toutes les difficultés du monde dans la construction du jeu.

Les occasions les plus franches ont été à mettre à l'actif de Stuttgart, tenant du titre, durant les 45 premières minutes, Maximilian Mittelstädt se montrant le plus dangereux en trouvant le petit filet extérieur de Jonas Urbig (9e), puis en obligeant le gardien allemand à la parade sur un frappe placée (17e).

Épuisés physiquement par la débauche d'énergie en première période dans la chaleur berlinoise, les coéquipiers de Deniz Undav ont baissé d'intensité en seconde période, offrant les espaces aux Munichois qui en ont profité.

Le Bayern termine sa saison avec 46 victoires au compteur toutes compétitions confondues, égalant la meilleure marque du club lors de la saison 2012/13 quand il était allé chercher la Ligue des champions à Londres. Cette année, les Munichois se sont arrêtés aux portes de la finale de la C1, battus par le Paris SG en demies.

AFP/VNA/CVN



