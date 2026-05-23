Coupe d'Allemagne : un doublé dans le viseur pour Olise avec le Bayern avant le Mondial

En clôture d'une saison faste sur le plan individuel et collectif, Michael Olise défie Stuttgart avec le Bayern Munich en finale de la Coupe d'Allemagne samedi 23 mai (20h00) à l'Olympiastadion de Berlin, et vise le doublé avant de basculer en mode Mondial-2026.

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C'est avec sa nonchalance devenue l'une de ses marques de fabrique que l'attaquant français s'est présenté dimanche au balcon de l'Hôtel de Ville munichois pour célébrer le 35e titre de champion d'Allemagne du Bayern, avec les quelques milliers de supporters massés sur la Marienplatz.

En recevant le Meisterschale des mains d'Alphonso Davies, Olise a simplement soulevé le trophée une seule fois, à peine au-dessus de sa tête, provoquant l'hilarité de ses coéquipiers déjà au balcon, entre autres Harry Kane, Joshua Kimmich, Jonathan Tah ou Manuel Neuer.

La veille, Olise avait été désigné meilleur joueur de la saison en Bundesliga, succédant à Kane (2024/25), Florian Wirtz (2023/24) et Jude Bellingham (2022/23).

Meilleur passeur décisif du championnat allemand (19) comme la saison passée (15), Olise a aussi inscrit 15 buts, dont deux en lice pour le plus beau but de la saison, dans son style classique repiquant depuis son aile droite dans l'axe et enroulant sa frappe du pied gauche en pleine lucarne opposée.

Révélation en 2024/25, Olise a marqué à 24 ans la saison 2025/26 du Bayern de son empreinte, devenant l'un des meilleurs ailiers au monde. Dans des matches à enjeu, il a réalisé des prestations de grande classe en Ligue des champions contre le Real Madrid en quart de finale, et le PSG à Paris en demi-finale aller.

Le Bayern sans Neuer

Sur la pelouse, il forme avec Harry Kane et Luis Diaz le trio offensif le plus prolifique d'Europe, 106 buts à eux trois toutes compétitions confondues, pour leur première saison ensemble (22 pour le Français, 26 pour le Colombien et 58 pour l'Anglais).

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"C'est tout simplement une joie de le voir jouer au foot. Il a également un rôle important dans le vestiaire", a souligné le président du directoire du Bayern Jan-Christian Dreesen, alors qu'Olise est sous contrat jusqu'à l'été 2029.

À défaut de finale de Ligue des champions, l'international français a samedi une dernière occasion d'éblouir les spectateurs allemands devant les 74.500 spectateurs de l'Olympiastadion berlinois contre Stuttgart.

Le Bayern n'a plus disputé la finale depuis son 20e sacre (le record en Allemagne) en 2020 contre le Bayer Leverkusen. A l'époque, il n'y avait que 700 spectateurs, en raison de la pandémie de Covid-19.

Depuis, les Munichois ont enchaîné les désillusions dans cette compétition, avec des éliminations en 16e de finale contre un club de 3e division (Sarrebruck à l'automne 2023) et une déroute à domicile (5-0 contre Mönchengladbach à l'automne 2021).

La "Pokal" est donc devenue un véritable objectif affiché en début de saison, tant par les dirigeants que par les joueurs.

Le Bayern sera privé de son capitaine et gardien de but Manuel Neuer, toujours gêné par une douleur au mollet gauche qui l'a freiné ces dernières semaines (déchirures musculaires en février et mars).

Face à Stuttgart, le Bayern part favori, pouvant s'appuyer sur ses trois succès cette saison contre le voisin souabe: en Supercoupe Franz-Beckenbauer mi-août (2-1), ainsi qu'en championnat (5-0 à Stuttgart et 4-2 à Munich pour le match du titre).

AFP/VNA/CVN