F1 : pour Hadjar, ne pas rejoindre Red Bull serait "une énorme déception"

Le pilote français Isack Hadjar (Racing Bulls), pressenti pour rejoindre Red Bull l'an prochain, a avoué jeudi 16 octobre que ce serait une " énorme déception " s'il n'était pas choisi pour devenir le futur coéquipier du quadruple champion du monde Max Verstappen.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Si ne pas être choisi serait une déception? Ah oui, énorme", a répondu le rookie tricolore de 21 ans, interrogé sur son avenir en marge du Grand Prix des États-Unis, prévu ce week-end à Austin.

Actuellement neuvième du championnat avec 39 points, Hadjar a inscrit des points lors de 9 des 18 GP qu'il a disputés et a même décroché une troisième place fin août aux Pays-Bas. Ces performances très solides ont fait du Parisien le favori pour récupérer en 2026 le baquet du Japonais Yuki Tsunoda, que Red Bull ne devrait pas conserver.

"La F1 est un sport où on a la mémoire courte, où on a la culture de l'instant. Mais je sais qu'il reste six courses et que je vais encore marquer des points, aller dans les Q3 (troisième et dernière partie des qualifications, ndlr) et faire des grosses performances. Donc, en fait, je ne suis pas du tout inquiet. Oui, j'ai montré assez (pour prétendre à ce baquet), j'ai obtenu un podium", a fait valoir le vice-champion de Formule 2.

Alors que Red Bull aurait décidé de prendre une décision d'ici deux semaines, après le Grand Prix du Mexique, Hadjar ne compte pas se rajouter de pression supplémentaire avant les manches texane et mexicaine.

"Je ne savais pas qu'Helmut (Marko, l'influent conseiller de Red Bull, ndlr) avait dit ça car je ne lis pas ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Mais cela ne changera pas mon approche car une fois que je monte dans la voiture, je cherche juste à être le plus performant possible", a expliqué le Français.

Hadjar s'est par ailleurs dit ravi à l'idée de disputer une course sprint ce week-end au Texas, même si c'est moins instructif pour lui.

"Du point de vue des réglages, c'est moins intéressant car tu apprends moins, c'est vrai, a-t-il souligné. Dans un week-end sprint, je bosse beaucoup moins dur. Tu es plus dans la maximisation et moins dans l'optimisation. Ce sont deux approches assez différentes. J'aime les deux, mais c'est sûr, en tant que pilote, je préfère le week-end sprint car j'aime la compétition".

AFP/VNA/CVN