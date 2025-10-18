Ligue 1 : la douce revanche de Hervé Koffi à Angers

Dans l'impasse à Lens, le gardien international burkinabé Hervé Koffi revit en prêt à Angers, où il a rapidement prouvé qu'il avait l'étoffe d'un titulaire en Ligue 1, avant la réception de Monaco, samedi 18 octobre, pour la 8 e journée.

Photo : AFP/VNA/CVN

À 29 ans, il reprend au sein du SCO le cours d'une carrière qui avait soudainement patiné chez les Sang et Or.

Fils d'un milieu de terrain international burkinabé à la fin des années 1990, Hyacinthe Koffi, c'est dans les buts que le petit Hervé Koffi se distingue, au point d'être surnommé "Mandanda" par un de ses entraîneurs. Sans avoir immédiatement la référence...

"Beaucoup de personnes ne savaient pas qui c'était. À l'époque, en Afrique (...), tout le monde n'avait pas accès à internet ni aux matches", avait-il confié au site internet du club fin août. "J'ai découvert qu'il jouait à Marseille (...), j'ai commencé à regarder ses matches, ses vidéos, et ça m'a encore plus inspiré à vouloir faire comme lui et lui ressembler".

Passé ensuite par l'Asec Mimosas en Côte d'Ivoire, il débarque à Lille dans le sillage de la CAN-2017, où il avait emmené le Burkina Faso à une belle 3e place. Mais il n'y aura jamais sa chance. Il est alors prêté au Portugal puis en Belgique, où Charleroi le recrute définitivement en 2021.

La "frustration" à Lens

Il pense faire son entrée dans le "Big 5" européen à l'été 2024 quand Lens l'achète pour anticiper un possible départ de Brice Samba. Et quand le gardien international français signe à Rennes l'hiver suivant, Koffi croit son heure enfin arrivée. Mais les choses ne se passent pas comme prévu.

Lens perd cinq fois lors de ses six titularisations entre décembre et février, et gagne les deux fois où l'international australien Mathew Ryan, arrivé en fin de mercato hivernal, joue.

Photo : AFP/VNA/CVN

Si Koffi avait affronté deux fois le Paris SG, Nice et Strasbourg, là où Ryan avait joué des mal classés Angers et Montpellier, il finit tout de même l'exercice en simple spectateur.

"Quand on sort de plusieurs saisons en tant que titulaire, et qu'on devient gardien numéro 2, ça amène de la frustration", avait-il reconnu lors de sa présentation mi-juillet. Mais quand Angers lui a tendu la main cet été, il a su la saisir.

Gardien explosif sur sa ligne et bon dans les sorties aériennes, il a arrêté 74,4% des tirs cadrés subis, ce qui le place au 3e rang des gardiens ayant joué les sept premières journées du championnat. Avec 32 parades, il affiche le meilleur total en L1, selon les chiffres d'Opta.

"Sur le terrain, il pétille"

Malheureusement, il est aussi le gardien qui subit le plus de tirs cadrés (43).

Il n'a ainsi pu empêcher trois défaites de rang à Lyon (1-0), Brest (2-0) et surtout Strasbourg (5-0), avant la trêve, où une relance au pied ratée de sa part a amené l'ouverture du score, même si, avec 7 arrêts sur ce match, il a longtemps maintenu son équipe à flot.

Désormais relégable (17e), Angers n'en est pas moins conquis par son nouveau portier.

"Hervé est surprenant parce qu'il est réservé dans la vie de tous les jours. Et puis, sur le terrain, il pétille, il communique sa joie de vivre, de jouer", avait expliqué l'entraîneur Alexandre Dujeux après la victoire (1-0) contre le Paris FC, toujours la seule à ce jour.

S'il devra se remettre rapidement de l'échec du Burkina Faso dans les éliminatoires pour le Mondial-2026, privé de sa place en barrage comme l'un des meilleurs deuxièmes en raison d'un point de règlement lié au forfait de l'Erythrée, il aura tout de même l'ambition d'essayer de faire aussi bien qu'en 2017 et 2022 à la CAN, où les Etalons avaient atteint le dernier carré.

Durant cette compétition programmée au Maroc du 21 décembre au 18 janvier prochains, son absence comme dernier rempart des Noir et Blanc risque de se faire cruellement sentir.

AFP/VNA/CVN