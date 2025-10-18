Ligue 1 : Nayef Aguerd a conquis l'OM à toute vitesse

Rapide, sûr défensivement, plein d'expérience et toujours serein, le Marocain Nayef Aguerd s'est intégré à grande vitesse à l'OM et a largement contribué à stabiliser la défense d'une équipe qui débute samedi 18 octobre face au Havre, en Ligue 1, une série de sept tests en trois semaines.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le destin marseillais de Nayef Aguerd s'est joué dès la fin du mois de mai, entre le décollage à Marseille et l'atterrissage à Miami d'un vol transportant le président de l'OM Pablo Longoria, son directeur du football Medhi Benatia et son entraîneur Roberto De Zerbi vers une rencontre avec le propriétaire Frank McCourt.

"Medhi m'a parlé de Nayef en montant dans l'avion. Et ensuite, j'étais impatient qu'on atterrisse pour qu'il puisse le contacter et qu'on essaie de conclure", a raconté vendredi 17 octobre De Zerbi en conférence de presse.

Finalement, Aguerd n'est arrivé que dans les dernières heures du mercato, fin août, mais cela valait le coup d'attendre. "En l'entraînant, j'ai vu qu'il était encore plus fort que ce que je pensais en le voyant en vidéo. Il s'est intégré très rapidement parce qu'il comprend avant qu'on lui explique. C'est une grande chance de l'avoir", a expliqué De Zerbi.

Le "petit" de Benatia

Après la victoire face à l'Ajax Amsterdam il y a trois semaines, Benatia avait déjà évoqué ce séjour américain. "Ça a été une réflexion menée dès les États-Unis. Le coach a dit +on arrête tout, je veux Aguerd+. Il y a eu des négociations, c'est pour ça qu'on l'a fait très tardivement. Mais on était sur Nayef depuis un long moment", a raconté le dirigeant marseillais.

"Il nous donne une grande sécurité derrière, c'est un joueur de niveau international. Il s'est adapté de façon magnifique et il se trouve au top avec ses partenaires. Il parle toutes les langues, espagnol, français, anglais... Donc, dans la communication c'est important", avait aussi détaillé Benatia, interrogé sur les qualités de l'ancien défenseur de Rennes, de West Ham ou de la Real Sociedad.

"Et il donne beaucoup de calme, que ce soit avec le ballon ou dans les lectures, les replis défensifs. Il va aussi très vite. Je suis très content mais je mentirais si je disais que je suis surpris. C'est un petit qui a commencé avec moi en sélection, donc je le connais par cœur", a encore souri Benatia.

À 29 ans, le "petit" compte désormais plus de 50 sélections avec le Maroc, sélection avec lequelle il a été demi-finaliste du Mondial. Et à l'OM, il a dès son arrivée apporté une grande solidité à la défense, secteur le plus fragile de l'équipe de De Zerbi.

"Si je suis seul..."

Buteur dès son premier match contre Lorient, il dirige une arrière-garde qui n'a encaissé que trois buts lors des six dernières rencontres, dont deux penaltys de Kylian Mbappé sur la pelouse du Real Madrid, un soir où il était absent.

"Je me sens content et je crois que ça se voit. Je suis très, très heureux d'être ici. Ca se passe très bien sur et hors du terrain. Franchement, rien à dire", a-t-il résumé vendredi 17 octobre, tout sourire, lors de sa première conférence de presse marseillaise.

"Je suis toujours à l'écoute, je cherche toujours à progresser. À 29 ans, j'ai encore des choses à apprendre et à travailler. Donc j'espère que ça n'est pas encore la meilleure version de moi-même que l'on voit en ce moment", a-t-il aussi estimé.

En bon joueur collectif, il a aussi insisté pour associer Leonardo Balerdi, Benjamin Pavard et les autres défenseurs centraux de l'effectif aux succès actuels : "en ce moment, on parle de moi comme si j'avais tout changé, alors que ça n'est pas vrai. Si je suis seul, on prend des buts et on perd des matches".

AFP/VNA/CVN