Ligue 1 : choc entre le PSG, toujours blessé, et l'étincelant Strasbourg

Le Paris SG, amputé de Ousmane Dembélé, reçoit Strasbourg, 3 e et sensation du début de saison, en ouverture de la 8 e journée de Ligue 1 vendredi 17 octobre tandis que Marseille, 2 e , tentera de suivre le rythme parisien face au Havre samedi 18 octobre avant un derby breton Lorient-Brest dimanche 19 octobre.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Paris SG, leader du championnat, mais amputé de ses cadres depuis plusieurs rencontres, comptait secrètement sur la trêve internationale pour fourbir ses meilleures armes, avant de recevoir Strasbourg étonnant 3e de Ligue 1, vendredi 17 octobre au Parc des Princes (20h45).

Mais le champion de France et d'Europe en titre ne pourra toujours pas compter sur son Ballon d'Or, Ousmane Dembélé, toujours en "phase de reprise", ni sur ses milieux Fabian Ruiz et Joao Neves.

Toutefois le PSG, qui se déplacera à Leverkusen en Ligue des champions mardi 21 octobre, se remplume tout de même : Désiré Doué, Bradley Barcola, ses pépites en attaque, son capitaine, Marquinhos et son porte-bonheur, Khvicha Kvaratskelia, postulent pour le match de vendredi 17octobre.

Ils ne seront pas de trop face à Strasbourg qui compte un point de moins seulement que Paris au classement (15 contre 16), et s'appuie surtout sur le phénoménal argentin Joaquín Panichelli, 23 ans, actuel meilleur buteur du championnat avec 5 réalisations.

Marseille pour ne pas décrocher

Photo : AFP/VNA/CVN

Face à l'inaltérable rouleau compresseur parisien, seul l'Olympique de Marseille, semble cette saison endosser le rôle du poil à gratter des champions d'Europe, à condition de tenir le rythme imposé.

L'OM est en forme et reste sur quatre victoires consécutives. Son gardien argentin, Geronimo Rulli aussi, n'a pas encaissé de but à domicile depuis trois matches.

Le Havre, 14e, au début de championnat cahin-caha, reçu samedi 18 octobre au Vélodrome (21h05), ne parait pas armé pour enrayer la belle dynamique olympienne.

Le Paris FC, un promu pas comme les autres

Racheté à l'automne dernier par la famille Arnault et par Red Bull, promu en Ligue 1 cette saison, le Paris FC a très vite répondu aux attentes fatalement placées en lui.

Avant de se déplacer dans le Nord dimanche 19 octobre (15h00), à Lens, solide 6e du championnat de France, le deuxième club parisien compte dix points, trois victoires, trois défaites et un match nul, soit le meilleur départ d'un promu depuis ... Lens lors de la saison 2020-2021.

Lorient-Brest, un derby breton pour prendre le large

Lorient, 13e, reçoit Brest 11e dimanche à 17h15 avec, pour chacun, le désir de mettre le plus de distance possible avec la zone rouge.

Les Merlus doivent maintenir leur dynamique positive à domicile où ils ont pris six de leurs sept points.

En face, Brest a enfin lancé sa saison avec sept points pris sur neuf possibles lors des trois dernières journées.

AFP/VNA/CVN