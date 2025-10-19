Foot : en Suède, le club lilliputien de Mjällby près de réaliser l'exploit

" Je tiens l'idée à distance, je n'ose même pas y penser" : à quatre journées de la fin du championnat, l'entraîneur du Mjällby AIF, Anders Torstensson, veut garder la tête froide alors que son club peut devenir champion de Suède de football.

Photo : AFP/VNA/CVN

Mais, avec onze points d'avance sur le deuxième, Hammarby, il touche presque son rêve du doigt : "C'est mon club d'origine et je suis né dans le village de Mjällby... Ça serait quelque chose!".

"Avec nos installations simples, notre petit budget, Mjällby a été l'outsider du football suédois pendant de nombreuses années", sourit l'homme de 59 ans lors d'un entretien.

Ancien officier dans l'armée puis directeur de lycée, l'affable manager ne s'est jamais éloigné du Strandvallen, le stade désuet de 6.000 places aux gradins balayés par les vents de la mer Baltique, où l'équipe est domiciliée depuis 1953.

Pour beaucoup d'observateurs, sa carrière longue et variée est un atout pour le club de ce village de 1.379 habitants dans le Sud du pays, qui l'a embauché en 2023 pour un contrat à durée indéterminée.

"J'ai plus d'expérience pour gérer les hommes dans de nombreuses situations, pas seulement lors d'un match ou d'un entraînement", explique-t-il.

Chaque matin, il rassemble l'équipe - dont la moyenne d'âge est de 24 ans - autour d'un petit-déjeuner copieux et détaille le programme de l'entrainement, qui a lieu sur un terrain surplombant la mer et... le camping municipal.

Y aller "étape par étape"

Ici, l'atmosphère est très bon enfant. Les joueurs, dont la majorité habite à Sölvesborg, la ville la plus proche, font du covoiturage dans des voitures sans prétention.

Ils sont tous très liés, assure le défenseur finlandais Timo Stavitski. "C'est un petit endroit, donc tout le monde est dans une situation similaire et on a beaucoup de choses en commun".

Club associatif, comme tout les clubs professionnels en Suède, Mjällby AIF est présidé depuis dix ans par l'industriel local Magnus Emeus qui en a assaini les finances.

Photo : AFP/VNA/CVN

"J'avais une stratégie assez claire dès le départ: on ne peut jamais réussir sur le terrain tant qu'il y a du désordre en dehors, et la première chose à faire est de s'assurer que les finances sont équilibrées", explique-t-il.

Malgré cette stabilité nouvelle, le club reste un Petit Poucet en Suède. En 2024, il a présenté un budget de 84,7 millions de couronnes (7,7 millions d'euros), près de huit fois moins que le géant Malmö FF, qui pointe à la septième place du classement.

La stratégie est plébiscitée par les supporters comme Glehn Hermansson, natif d'Hällevik où est situé le stade.

"Emeus fait fonctionner le club comme une entreprise, on y va étape par étape, et le succès qu'on a maintenant est très mérité", salue ce retraité de 65 ans, bénévole lors des entrainements, où il distribue les gourdes d'eau.

Magnus Emeus assure ne pas avoir de nouvelles ambitions maintenant que le titre est presque acquis. Mais, reconnait-il, "vous pouvez toujours fixer des objectifs pour vous améliorer un peu".

Voyages en bus

"Ce qui est important, c'est que nous ne perdions pas pied et ne pensions pas devenir autre chose : Mjällby, c'est Mjällby, ce n'est ni Malmö FF ni le Real Madrid", martèle-t-il.

Une chose est sûre, cette équipe singulière, va bientôt se confronter à d'autres équipes européennes mais ne pourra pas jouer à domicile, le Strandvallen n'étant pas homologué par l'UEFA.

Jusqu'où ira-t-il ? "Un objectif raisonnable serait de réussir les qualifications" pour rallier la Ligue des champions, estime le coach.

Timo Stavitski, sous contrat jusqu'en 2028, est lui plus ambitieux.

"Nous sommes un club solide, plus fort que beaucoup d'autres en Suède, et de nombreux autres clubs suédois qui ne sont pas plus forts que nous ont réussi en Europe, alors pourquoi pas nous ?", dit-il.

Avant lui, l'IFK Göteborg a remporté deux fois la Coupe de l'UEFA (en 1982 et 1987) et Malmö FF s'est hissé en 1979 en finale de l'ancêtre de la Ligue des champions.

Le club peut être sacré champion dès le 19 octobre, si Hammarby perd ou fait match nul. À ce moment-là, les joueurs seront dans le bus, en route vers Göteborg où ils jouent le 20 octobre.

AFP/VNA/CVN