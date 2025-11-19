La Bourse de Paris flanche face à l'aversion au risque

La Bourse de Paris cède du terrain mardi 18 novembre dans un climat d'aversion au risque, en attendant des données clés aux Etats-Unis sur l'emploi et les résultats du géant Nvidia dans un contexte de méfiance face aux valorisations faramineuses dans le secteur de l'IA.

Vers 10h30 heure de Paris, l'indice CAC 40 perdait 1,34% soit 109,16 points, pour s'établir à 8.009,86 points. L'indice vedette de la Bourse de Paris avait reculé de 0,63% lundi 17 novembre, terminant à 8.119,02 points.

"Il semble que nous ayons affaire à un vaste événement de liquidation, les actions (étant) vendues en bloc" mardi 18 novembre commente Neil Wilson, analyste de Saxo Markets.

"Les indices européens enregistrent pour l'instant de lourdes pertes", relève Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB, les places européennes dévissant de concert.

"Plusieurs facteurs influencent actuellement les marchés", explique-t-elle, "notamment les craintes concernant la valorisation des actions technologiques liées à l'IA, les inquiétudes sur le ralentissement de la croissance économique américaine et le risque que la Fed ne réduise pas les taux suffisamment rapidement".

Les marchés vont accueillir cette semaine une série d'indicateurs américains, dont la publication a été retardée par la fermeture des services publics ("shutdown") aux États-Unis du 1er octobre au 12 novembre, dont jeudi le rapport sur l'emploi en septembre.

L'attention se focalisera également mercredi 19 novembre après la clôture de Wall Street sur les résultats du troisième trimestre (exercice décalé 2025-2026) du géant des puces Nvidia, dans un contexte d'inquiétudes grandissantes autour des valorisations du secteur.

Amundi voit rouge

Le premier gestionnaire d'actif européen Amundi s'attend à un ralentissement de la croissance annuelle de ses bénéfices d'ici 2028, en raison des incertitudes sur l'avenir de son partenariat avec UniCredit en Italie, l'un de ses principaux marchés.

"Sur la période récente, Amundi a réalisé une croissance de son résultat (net, ndlr) de plus de 5% par an. Le contexte actuel (...) nous conduit à nous engager sur un rythme plus mesuré", a admis lundi 17 novembre Nicolas Calcoen, directeur général délégué d'Amundi, lors d'une conférence de presse pour la présentation de son plan stratégique pluriannuel qui court jusqu'en 2028.

Le titre Amundi cédait 1,73% à 65,45 euros vers 10h30 heure de Paris.

TotalEnergies visé par une plainte

Le géant des hydrocarbures TotalEnergies est visé à Paris par une plainte pour "complicité de crimes de guerre, torture et disparitions forcées" au Mozambique, sur le site de son projet gazier en voie d'être relancé et qui était alors à l'arrêt, a appris mardi 18 novembre l'AFP de l'ONG allemande European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR).

L'action TotalEnergies perdait 1,61% à 55,62 euros.

