TotalEnergies s'allie avec Daniel Kretinsky, qui s'installe au capital du géant des hydrocarbures

TotalEnergies et Daniel Kretinsky vont s'allier dans la production d'électricité en Europe de l'Ouest via une coentreprise et une opération d'échange d'actions par laquelle le milliardaire tchèque va prendre une participation significative au capital du géant français des hydrocarbures.

>> TotalEnergies cède une participation non opérée au Nigeria

>> TotalEnergies augmente sa production et réduit ses investissements

>> TotalEnergies réclame une compensation du surcoût de 4,5 milliards de dollars

Photo : AFP/VNA/CVN

L'opération est valorisée à 5,1 milliards d'euros, indique le groupe français dans un communiqué lundi 17 novembre, ce qui "représente environ 4,1% du capital social de TotalEnergies". Cela "fera d'EPH l'un des premiers actionnaires de la compagnie à l'issue de l’opération", ajoute-t-il.

Concrètement, la major pétrolière va acquérir 50% d'un portefeuille d'actifs de production flexible d'électricité (centrales à gaz et à biomasse, batteries) appartenant à à la holding tchèque EPH (Energetický a průmyslový holding), dont Daniel Kretinsky est l'actionnaire majoritaire et le président du conseil d'administration.

La transaction porte sur un portefeuille de plus de 14 gigawatts (GW) de capacités brutes de production flexible, existantes ou en construction, comprenant principalement des centrales à gaz, à biomasse et des batteries. Ces capacités se situent en Italie, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Irlande et en France.

Elles représentent une production nette annuelle de 15 térawattheures (TWh) qui pourraient atteindre 20 TWh en 2030, et un portefeuille de 5 GW de projets en développement, précise le groupe français.

EPH recevra ainsi l'équivalent de 5,1 milliards d'euros en actions TotalEnergies, et émettra à destination de la major pétrolière 95,4 millions d'actions au prix de 53,94 euros (prix calculé selon la moyenne pondérée des cours des actions EPH sur vingt séances de bourse avant le 16 novembre, date de signature de l'accord).

"Actionnaire de référence de TotalEnergies"

"Nous sommes heureux d'accueillir un nouvel actionnaire européen de long terme pleinement convaincu par la stratégie de transition mise en œuvre par TotalEnergies", a déclaré Patrick Pouyanné, son PDG, dans un communiqué.

"Nous sommes convaincus que ce partenariat créera une valeur durable pour nos actionnaires", a-t-il ajouté.

"Nous sommes très intéressés à devenir un actionnaire de référence de TotalEnergies sur le long terme", a complété Daniel Kretinsky. "Nous sommes enthousiastes à l'idée de créer une coentreprise qui s'impose déjà comme un acteur majeur de la production d’électricité flexible en Europe", a-t-il dit.

La coentreprise détenue à 50/50 par TotalEnergies et EPH aura la charge de la gestion industrielle des actifs et du développement du portefeuille, tandis que chacune des deux entreprises commercialisera sa part de la production d'électricité.

Avec cette opération, OPH est ainsi valorisée à 10,6 milliards d'euros.

Une opération profitable

L’opération devrait être bouclée d’ici la fin du premier semestre 2026, peut-être mai ou juin, a indiqué Patrick Pouyanné lors d’une conférence d’analystes.

Elle doit permettre à la société TotalEnergies d’être "très bien positionnée pour répondre à la demande croissante des data-centers (centres de données, ndlr) en Europe", explique-t-elle.

Cette opération de croissance externe conduit le géant des hydrocarbures à réduire d'un milliard de dollars sa prévision d'investissements nets annuels sur la période 2026-2030, dans une fourchette de 14 à 16 milliards, précise-t-il.

Le géant français maintient toutefois son objectif de 100-120 TWh de production électrique à horizon 2030.

TotalEnergies avait abaissé fin septembre ses prévisions d'investissements nets autour de 16 milliards de dollars en 2026 et 15-17 milliards de dollars par an sur 2027-30, en baisse d'1 milliard de dollars par an par rapport à la précédente prévision.

Cette opération est "immédiatement relutive" (qui améliore le bénéfice par action, ndlr) pour les actionnaires de TotalEnergies, souligne ce dernier.

Il estime qu'au cours des cinq prochaines années, il sera en mesure d'accroitre sa trésorerie disponible d'environ 750 millions de dollars en moyenne par an, "couvrant très largement la charge de dividendes relative aux actions nouvellement émises".

AFP/VNA/CVN