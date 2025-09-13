Suspension temporaire de sortie du territoire à l’encontre d’un responsable de Thanh Hoa

Le 13 septembre, la Police de Thanh Hoa a annoncé la suspension temporaire de sortie du territoire visant Đô Trong Hung, actuellement vice-président de la Commission centrale de l'organisation du Parti, ancien secrétaire du Comité provincial du Parti, en raison de son implication présumée dans une affaire actuellement instruite par la Police locale.

>> Le Politburo et le Secrétariat du Comité central du Parti sanctionnent des cadres

>> Un vice-ministre et un ancien président du Comité populaire de HCM-Ville sanctionnés

>> Sanctionner des organisations et membres du Parti pour violations

Photo : VNA/CVN

Le Département d’enquête criminelle de la Police de la province de Thanh Hoa a publié le 13 septembre l’annonce N°23277/TB-CSKT concernant la suspension temporaire de sortie du territoire visant Đô Trong Hung (né le 5 décembre 1971, originaire de Thanh Hoa), actuellement vice-président de la Commission centrale de l'organisation du Parti, ancien secrétaire du Comité provincial du Parti.

Selon cette annonce, la mesure de suspension est appliquée du 11 septembre 2025 au 6 janvier 2026. Durant cette période, M. Hung se voit interdire de quitter le territoire, conformément à la réglementation, afin de servir le processus d’enquête et de vérification des autorités compétentes. La raison invoquée est son implication présumée dans une affaire actuellement instruite par la Police locale.

M. Hung est titulaire d’un doctorat en philosophie, d’un master en sciences sociales et humaines, ainsi que d’une licence en sciences politiques.

Le 27 octobre 2020, lors de la première réunion de l’Organsation du Parti de la province de Thanh Hoa (XIXe mandat), il a été élu secrétaire du Comité provincial du Parti pour la période 2020-2025.

Le 6 décembre 2020, lors de la 14e réunion du Conseil populaire provincial (XVIIe mandat), il a été élu président du conseil pour le mandat 2016-2021.

Le 30 janvier 2021, au XIIIe Congrès national du Parti, il a été élu membre du Comité central (XIIIe mandat).

L’après-midi du 5 septembre 2024, à Hanoï, la Commission centrale de l’organisation du Parti a annoncé la décision du Bureau politique de muter et de confier à M. Hung, membre du Comité central, secrétaire du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire provincial, le poste de vice-président de ladite commission.

VNA/CVN