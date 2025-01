Football

Supercoupe d'Italie : l'AC Milan, renversant, stoppe l'Inter

Photo : AFP/VNA/CVN

L'Inter, vainqueur de l'épreuve en 2021, 2022 et 2023, semblait se diriger vers un succès facile grâce à son capitaine argentin Lautaro Martinez (45e+2), qui n'avait marqué qu'un seul but en deux mois, et à Mehdi Taremi, titularisé à la place de Marcus Thuram, laissé au repos (47e).

Mais comme il l'avait déjà fait en demi-finale contre la Juventus Turin, qui menait 1 à 0 avant de s'incliner 2 à 1, le Milan a montré un tout autre visage après la pause.

Théo Hernandez a redonné espoir aux Rossoneri sur un coup franc direct (52e). L'équipe dirigée pour la deuxième fois par Sergio Conceiçao a pris l'ascendant et logiquement égalisé grâce à Christian Pulisic (80e).

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans le temps additionnel (90e+3), Tammy Abraham a offert au Milan un huitième sacre en Supercoupe d'Italie, son premier depuis 2016, à une longueur du record de la Juventus Turin (9).

"Il faut féliciter le Milan et son gardien Mike Maignan qui a été décisif, ils méritent leur victoire", a reconnu l'entraîneur de l'Inter, Simone Inzaghi.

"On a vu un groupe qui a faim, une équipe qui n'a jamais baissé les bras", a analysé Pulisic.

L'AC Milan, distancé en championnat (8e à 17 points de la tête, avec deux matches en moins) n'avait plus remporté de titre depuis son sacre en championnat en 2022.

AFP/VNA/CVN