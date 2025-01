Ski alpin : Ljutic, impériale, survole le slalom de Kranjska Gora

Photo : AFP/VNA/CVN

Le prodige de 20 ans, est la première Croate à s'imposer sur la piste de la Podkoren. Et de quelle manière ! Titillée par sa rivale Holdener dans la première manche qu'elles ont terminée toutes les deux dans le même temps (50.82), elle a été solide dans la seconde pour s'imposer en 1 min 39 sec 62/100.

Après une mise en route rapide, elle a grappillé du temps sur Holdener, secteur par secteur, avant de lâcher les chevaux pour un finish époustouflant. Convaincue d'avoir frappé un grand coup, elle a explosé de joie dans l'aire d'arrivée, partageant un moment de communion émouvant avec le public acquis à sa cause.

Elle a devancé Holdener, déjà deuxième au slalom de Killington, de 16/100. Swenn-Larsson, 4e de la première manche, complète le podium à 1 sec 19/100. "Je ne savais pas à quel point Wendy skiait bien", a savouré Ljutic, après sa victoire.

"J'avais ma propre idée et je me suis concentrée sur moi-même. J'ai décidé du rythme de la descente, de la façon dont je voulais skier, et j'ai vraiment essayé de m'en tenir à cette vision", a-t-elle poursuivi.

Finish haletant

Il s'agit de la deuxième victoire de Ljutic qui a dominé les quatre dernières manches de slalom de cette saison avec son succès le week-end dernier à Semmering (Autriche).

Photo : AFP/VNA/CVN

Avec 456 points, elle prend la première place au classement général de Coupe du monde devant la Suédoise Sara Hector (447 pts), sixième de la course, et se hisse en tête du classement de la spécialité (309 pts).

Avant ce finish haletant, l'Autrichienne Katharina Liensberger, été longtemps en tête grâce à son aisance dans la dernière partie du tracé, la plus technique et la plus compliquée. Elle pouvait potentiellement se mêler à la lutte après deux podiums cet hiver à Semmering (3e) et à Levi en Finlande (2e). Mais elle a vu ses espoirs de victoire s'étioler en toute fin de course lorsque les cadors sont entrés en piste et ont commencé à l'effacer des tablettes pour échouer au 9e rang (+2,50).

En l'absence de l'Américaine Mikaela Shiffrin, la reine du slalom géant, et de la Slovaque Petra Vlhova, les yeux étaient braqués sur Sara Hector, qui avait écrasé le géant la veille. Mais la Suédoise a terminé seulement sixième à 1 sec 96/100 (6e de la première manche et 10e de la seconde).

La Française Marie Lamure, 10e de la première manche, a été sérieuse avec trois premiers secteurs de course plutôt corrects où elle a pris du temps aux meilleures, pour signer le dixième temps au total. C'est un résultat encourageant pour la skieuse de Courchevel qui avait fini à la 20e place le week-end dernier dans la station autrichienne. Les deux autres Tricolores Chiara Pogneaux et Clarisse Brèche se sont classées respectivement aux 25e et 27e rangs (+4,16 et +4,19).

AFP/VNA/CVN