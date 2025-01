Tennis

Tauson titrée à Auckland après l'abandon en finale d'Osaka, blessée aux abdos

Photo : AFP/VNA/CVN

L'ancienne No.1 mondiale, qui disputait sa première finale sur le circuit depuis trois ans, s'est retirée "en raison d'une blessure abdominale" selon la WTA, un coup dur à une semaine du début de l'Open d'Australie, où elle s'est imposée en 2019 et 2021.

Osaka a fait appel au kiné après avoir remporté le premier set 6-4, alors qu'elle avait joué sans problème apparent pendant les 35 minutes de la première manche, s'emparant du service de Tauson à deux reprises grâce à de puissants coups de fond de court.

Au moment du changement, la joueuse de 27 ans s'est levée et a effectué une série d'étirements pendant un temps mort médical. Elle a finalement abandonné et serré la main de Tauson, qui décroche ainsi à 22 ans le troisième titre de sa carrière et son premier depuis 2021.

Osaka n'a pas divulgué les détails de ce qui l'a obligée à se retirer lors d'une brève interview sur le court. Cependant, dans un communiqué, la WTA a indiqué qu'elle s'était retirée "en raison d'une blessure abdominale".

"Je veux juste remercier tout le monde de m'avoir accueillie dans une si belle ville, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer ici et je suis vraiment désolée de la façon dont cela s'est terminé", a déclaré Osaka.

"J'espère que vous avez apprécié le tennis que nous avons joué et je suis vraiment reconnaissante d'être ici".

Photo : AFP/VNA/CVN

La semaine s'est donc achevée sur une note négative pour Osaka, qui cherchait à remporter son premier titre depuis l'Open d'Australie 2021.

Sa dernière apparition en finale avait eu lieu à Miami en mars 2022, avant qu'elle ne prenne une pause de 15 mois afin de donner naissance à son premier enfant au milieu de l'année 2023.

La Nippone a effectué son retour sur le circuit il y a 12 mois et occupe actuellement la 57e place du classement mondial.

AFP/VNA/CVN