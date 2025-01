WTA : Naomi Osaka en finale du tournoi d'Auckland, une première depuis près de trois ans

La Japonaise Naomi Osaka (57 e mondiale) s'est qualifiée pour la finale du tournoi ATP 250 d'Auckland en battant l'Américaine Alycia Parks 6-4, 6-2 samedi 4 janvier, et briguera dimanche 5 janvier face à la Danoise Clara Tauson, vainqueur de l'Américaine Robin Montgomery, son premier titre depuis l'Open d'Australie en 2021.

Après un long break d'un peu plus d'un an pendant lequel elle avait mis au monde sa fille Shai en juillet 2023, la quadruple lauréate en Grand Chelem est de retour à la compétition depuis un an.

L'ancienne numéro un mondiale disputait samedi 4 janvier

sa première demi-finale sur le circuit WTA depuis avril 2022 et le tournoi de Miami. Précise et puissante, concentrée, elle y a obtenu une nette victoire contre Alycia Parks (78e mondiale), sans montrer le moindre signe de nervosité, en prenant deux fois dans chaque set le service de son adversaire.

À sa décharge, Park disputait son second match de la journée, après son quart, prévu vendredi et reporté à cause de la pluie.

"Je suis évidemment très très heureuse, je n'ai jamais disputé de finale une semaine avant l'Open d'Australie durant ma carrière", a-elle déclaré. "Mais il y a toujours des choses à améliorer, quel que soit son âge", a ajouté la joueuse qui, certes, a atteint la finale à Auckland, mais en n'ayant battu que des joueuses moins bien classées qu'elle.

Ce qui ne sera pas le cas en finale, où elle affrontera Clara Tauson, 50e au classement WTA.

