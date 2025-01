Ligue 1 : Lille rate le coche, Lyon sauvé de justesse

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Losc (4e) avait une belle occasion d'accrocher la 3e place, deux semaines et demi après la lourde défaite de Monaco (3e) face au PSG au stade Louis-II (4-2). Mais les hommes de Bruno Genesio, invaincus en championnat depuis le 13 septembre, sont apparus à court d'idées et de souffle contre des Nantais pourtant en grande difficulté.

Lille a cru avoir fait le plus dur en ouvrant le score juste avant la pause (40e) grâce à Gabriel Gudmundsson. Mais les Canaris ont réussi à égaliser sur un penalty transformé par Matthis Albine (70e), donnant un peu d'air à leur entraîneur Antoine Kombouaré, à la situation très précaire et qui a bien failli se faire débarquer durant la trêve de fin d'année.

Nantes est encore sérieusement englué en bas de tableau (15e) mais il pourra peut-être compter pour s'en sortir sur l'expérience de sa recrue, l'ex-gardien de Lyon Anthony Lopes, qui a effectué une belle première sortie sous ses nouvelles couleurs.

La reprise a été délicate également pour Lyon qui a longtemps buté à domicile sur Montpellier avant de faire plier in extremis son adversaire. Pierre Sage avait décidé de ménager ses deux atouts maîtres, l'attaquant Rayan Cherki et le milieu Corentin Tolisso, remplaçants au coup d'envoi.

Sans son prodige et son champion du monde 2018, l'OL a produit une copie quelconque mais l'entrée en jeu des deux joueurs en fin de rencontre (65e) a amené un peu plus de folie et les Lyonnais ont fini par faire craquer les Héraultais dans les arrêts de jeu sur un but contre son camp du malheureux Khalil Fayad (90e+1). L'OL recolle ainsi aux meilleurs (5e), à deux longueurs du Top 3.

Dans la deuxième partie du classement, Saint-Etienne s'est offert une victoire précieuse face à Reims à Geoffroy-Guichard (3-1) pour la grande première du nouvel entraîneur norvégien Eirik Horneland. Bien que menés au score, les Verts ont renversé la situation en seconde période sous l'impulsion d'Augustine Boakye, auteur d'un doublé. Désormais 14e, ils peuvent respirer à une semaine d'un déplacement hautement périlleux à Paris.

AFP/VNA/CVN