Top 14 : Succès in extremis mais frustrant pour La Rochelle devant un Toulouse bis

Photo : AFP/VNA/CVN

Sur le papier, c'était l'affiche de cette 14e journée, revanche d'une demi-finale de l'exercice précédent, certes mal placée dans le calendrier surchargé.

C'était aussi un choc a priori tronqué qui devait célébrer le 100e guichet fermé consécutif du stade Marcel-Deflandre avec show dansant et lumineux.

Le tenant du titre avait prévenu depuis des semaines qu'il priorisait son voyage aux Sharks sud-africains la semaine prochaine en Champions Cup, laissant ainsi la quasi totalité de ses cadres à la maison.

Mais Toulouse a de la réserve, ses titres chez les jeunes aussi en atteste, et il l'a prouvé en proposant une opposition qui a a lutté jusqu'à l'ultime minute pour la victoire.

Cyril Baille, capitaine pour son retour après six mois d'absence pour une fracture du péroné, faisait figure de grand sage autour de cette meute âgée de moins de 24 ans, volontaire et sans complexe pour tenir tête à des Rochelais laborieux, sans génie, et frustrés par l'arbitre de Luc Ramos.

Le court revers concédé par les Haut-Garonnais leur fait perdre la tête du classement, au profit de Bordeaux-Bègles, impitoyable au Stade Français (46-19), mais la satisfaction l'emportera pour cette bande de gamins.

Drop de vieux briscard

Si ce succès permet aux Maritimes de grimper à la 5e place, nul doute que le public attendait autre chose.

Photo : AFP/VNA/CVN

Pourtant avec un Osacar Jegou omniprésent et décisif - un contre suivi d'une passe acrobatique sur l'essai de Tolu Latu (19) et un essai (38) - les Rochelais ont peiné à prendre la mesure de Toulousains qui se sont contentés des points au pied de Valentin Delpy (12-9 à la pause).

Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Grégory Alldritt ont haussé le ton, les visiteurs ont plié, sans céder toutefois avant l'heure de jeu sur une initiative personnelle de Tawera Kerr-Barlow à 5 mètres pour soulager les spectateurs crispés (19-9).

Le bonus offensif est resté dans la poche des locaux l'espace de huit minutes, le temps que les visiteurs cornaqués alors par un Ange Capuozzo excellent derrière sa mêlée, ne sortent enfin de leur camp, et plutôt bien.

Suite à leur première véritable initiative du deuxième acte, la penaltouche suivante de Julien Marchand a fait mouche et Sialevailea Tolofua a fini dans l'en-but (70).

Mieux, une percée de Nelson Epée a débouché à trois minutes du terme sur un drop de vieux briscard de Delpy, 19 ans, mettant les deux camps à égalité.

La Rochelle a alors poussé pour sauver les apparences et empocher plus que les deux points du nul. Les Rochelais ont obtenu une pénalité et choisi de prendre les points avec la botte d'Antoine Hastoy plutôt que d'aller en touche avec l'espoir de marquer un 4e essai synonyme de bonus offensif.

AFP/VNA/CVN