Indonésie : le bilan d'un glissement de terrain monte à 17 morts

Les autorités indonésiennes ont officiellement mis fin mardi 25 novembre aux opérations de recherche et de secours menées suite au glissement de terrain de Banjarnegara, dont le bilan s'élève à présent à 17 morts et 11 disparus.

Selon l'Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB), le glissement de terrain a frappé le village de Pandanarum, dans la régence de Banjarnegara, en Java central, le 15 novembre vers 16h00.

La BNPB a indiqué mardi soir dans un communiqué que les opérations de secours avaient été interrompues au bout de dix jours après une évaluation complète de la situation. Les mouvements de terrain actuels, la météo instable et les débris répartis sur de larges zones et en profondeur ont rendu les recherches trop dangereuses pour les équipes de secours.

Cinq corps supplémentaires ont été découverts le dernier jour des opérations, portant à 17 le nombre de victimes confirmées, dont deux pour lesquelles une partie du corps seulement a été retrouvée. Malgré le déploiement de toutes les méthodes de recherche disponibles, les équipes n'ont pas réussi à localiser onze personnes disparues qui seraient enterrées sous les décombres.

La catastrophe a aussi blessé quatre habitants et entraîné le déplacement de 1.019 personnes. Les pertes matérielles incluent 206 maisons détruites, des routes et canaux d'irrigation endommagés, des têtes de bétail décédées et des petits magasins et bassins à poissons détruits.

La BNPB a précisé que les efforts se concentreront désormais sur la phase de relèvement, incluant la relocalisation des habitants des zones à haut risque, le soutien psychologique aux populations et la préparation de 50 abris temporaires d'ici la fin décembre.

