"Meurtres de la valise" en Nouvelle-Zélande : une mère condamnée à la perpétuité pour infanticide

Une femme a été condamnée mercredi 26 novembre à la prison à perpétuité pour avoir tué ses deux enfants et avoir caché leurs corps pendant plusieurs années dans un box de stockage, un crime connu en Nouvelle-Zélande comme les " meurtres de la valise ".

>> Fusillade dans une école américaine : le tireur présumé est une jeune fille de 15 ans

>> Deuil national en Autriche après une tuerie sans précédent dans un lycée

>> Tuerie à New York : Trump dénonce un acte de violence "insensé"

Photo : AFP/VNA/CVN

L'affaire avait fait les gros titres au moment de la découverte, en août 2022, des restes des deux enfants de 6 et 8 ans répartis dans des valises stockées dans un garde-meubles d'Auckland.

Rapidement identifiée comme étant la mère des enfants et soupçonnée des meurtres, Hakyung Lee, une citoyenne néo-zélandaise âgée de 45 ans, avait été extradée la même année depuis la République de Corée, pays dont elle est originaire et où elle s'était réfugiée, après avoir changé de nom.

Elle a été condamnée mercredi 26 novembre par le juge Geoffrey Venning de la Haute Cour d'Auckland, la métropole du nord du pays, à la réclusion à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 17 ans.

Les enquêteurs estiment que les enfants, Minu Jo et Yuna Jo, sont morts trois à quatre ans avant la découverte des corps par les acheteurs aux enchères du box de stockage qui était abandonné. Les deux enfants ont été tués par une overdose de médicaments mélangés dans du jus de fruit.

La police a notamment utilisé l'ADN pour déterminer l'identité des enfants, depuis combien de temps ils étaient morts et qui les avait tués.

Tout au long du procès en septembre, l'accusée était restée assise la tête baissée, ses cheveux cachant son visage, sans jamais prendre la parole.

Lors du procès, les avocats de la défense avaient plaidé une altération du discernement de leur cliente - qui avait avoué les meurtres -, avançant qu'elle était tombée dans une spirale dépressive après la mort de son mari en 2017. Un argument balayé par le parquet, soulignant qu'elle avait dissimulé les corps et fui le pays.

Mme Lee avait été déclarée coupable en septembre, après deux heures de délibération par le jury de la Haute Cour d'Auckland.

Ces meurtres ont laissé de profondes cicatrices émotionnelles dans la famille Lee.

"Si elle voulait mourir, pourquoi n'est-elle pas morte seule ?", a déclaré la mère de Hakyung Lee, Choon Ja Lee, dans une déclaration lue mercredi 26 novembre devant le tribunal lors de l'audience de détermination de la peine. "Pourquoi a-t-elle emmené avec elle ces enfants innocents ?"

Tête baissée, Mme Lee n'a pas montré de réaction particulière mercredi 26 novembre à l'annonce de sa peine.

AFP/VNA/CVN