États-Unis : la mission Artémis II de la NASA amerrit au large des côtes sud de la Californie

>> La surprise d'Artémis : la Lune frappée par des météorites en temps réel
>> Artémis II : Houston nous avons un problème... avec les toilettes
>> L'équipage d'Artémis à quelques heures du retour sur Terre
Selon la NASA, la capsule Orion a amerri à 17h07 heure locale dans l'océan Pacifique, à 96 km au large de San Diego, en Californie, aux États-Unis.
Il s'agissait de la première mission lunaire habitée depuis Apollo 17 en 1972.
Après cet amerrissage, le commandant d'Artémis II, Reid Wiseman, a déclaré que les quatre membres d'équipage se portaient bien.
Xinhua/VNA/CVN