États-Unis : la mission Artémis II de la NASA amerrit au large des côtes sud de la Californie

Quatre astronautes sont rentrés sains et saufs sur Terre vendredi 10 avril après avoir mené à bien une mission de dix jours autour de la Lune, a annoncé la NASA.

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Selon la NASA, la capsule Orion a amerri à 17h07 heure locale dans l'océan Pacifique, à 96 km au large de San Diego, en Californie, aux États-Unis.

Il s'agissait de la première mission lunaire habitée depuis Apollo 17 en 1972.

Après cet amerrissage, le commandant d'Artémis II, Reid Wiseman, a déclaré que les quatre membres d'équipage se portaient bien.

Xinhua/VNA/CVN