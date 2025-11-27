Indonésie : des crues soudaines et des glissements de terrain font 29 morts

Vingt-neuf personnes ont été tuées après que des crues soudaines et des glissements de terrain ont frappé plusieurs régences et villes de la province indonésienne de Sumatra Nord, a déclaré jeudi 27 novembre un responsable local.

>> Indonésie : 18 morts dans des glissements de terrain, selon un nouveau bilan

>> Indonésie : le bilan d'un glissement de terrain monte à 17 morts

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Sri Wahyuni Pancasilawati, responsable de la gestion des urgences, de l'équipement et de la logistique à l'agence provinciale de gestion et d'atténuation des catastrophes, a déclaré que les catastrophes avaient également fait 67 blessés et neuf disparus.

"Le bilan total est de 29 morts et neuf disparus. Ces chiffres pourraient augmenter, car l'évaluation des risques est toujours en cours", a-t-elle indiqué à Xinhua par téléphone.

Les catastrophes ont détruit plus de 400 maisons, plusieurs ponts et diverses infrastructures publiques. D'après elle, plus de 7.000 habitants ont été contraints de fuir leurs maisons et de trouver un endroit où se réfugier.

L'état d'urgence a été déclaré dans les régences de Mandailing Natal, Tapanuli Sud et Tapanuli Nord, a-t-elle ajouté.

Xinhua/VNA/CVN