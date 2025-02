Soixante-quatre corps retrouvés à Gaza

Xinhua/VNA/CVN

Dans un communiqué de presse, la défense civile a annoncé que 37 corps avaient été récupérés dans le nord de la bande de Gaza.

Selon le communiqué, les forces israéliennes ont utilisé des bulldozers pour déplacer les corps de différents sites funéraires autour de l'hôpital Kamal Adwan, les rassemblant dans des zones ouvertes. Les équipes de la défense civile les ont ensuite réinhumés dans le cimetière de Beit Lahia.

Dans le même temps, les autorités sanitaires de Gaza ont indiqué que 27 corps étaient arrivés dans les hôpitaux au cours des dernières 24 heures.

Cela porte à 47.487 le nombre de morts et à 111.588 le nombre de blessés depuis le 7 octobre 2023, selon les autorités sanitaires.

De nombreuses victimes sont restées coincées sous les décombres et dans les rues, où les équipes d'urgence et de la défense civile n'ont pas pu les atteindre, ont déclaré les autorités.

Dans un communiqué séparé, la défense civile a averti que les habitants de Gaza étaient confrontés à une crise humanitaire extrêmement grave, des dizaines de milliers d'entre eux se retrouvant sans abri ou sans les produits de première nécessité à leur survie.

Le communiqué indique que la région devrait être confrontée à de multiples tempêtes, ce qui constitue une grave menace pour des centaines de milliers de personnes vivant sous des tentes ou dans des bâtiments dont la structure n'est pas sûre.

En outre, de grandes quantités de munitions non explosées et d'autres vestiges des opérations militaires israéliennes restent éparpillés dans les rues et sous les décombres des maisons et des bâtiments détruits, mettant en danger les civils.

La défense civile a exhorté la communauté internationale et les organisations de défense des droits de l'homme à prendre des mesures immédiates pour sauver des vies avant qu'il ne soit trop tard.

