La Malaisie utilise l'IA pour lutter contre les fausses nouvelles en ligne

Photo : ST/CVN

Dans son discours de lancement, le ministre des Communications Fahmi Fadzil a déclaré qu'AIFA jouerait également un rôle important dans l'amélioration des fonctions du portail Sebenarnya.my. Cet outil vise trois objectifs principaux : aider le public à vérifier rapidement et facilement l'exactitude des informations, accélérer les réponses aux fausses nouvelles en ligne, et renforcer le rôle de Sebenarnya.my dans la lutte contre la propagation de la désinformation en Malaisie.

L'assistant de vérification des faits par intelligence artificielle (AIFA), dirigé par la Commission malaisienne des communications et du multimédia (MCMC - Malaysian Communications and Multimedia Commission), est une plate-forme conviviale accessible 24h/24 et 7j/7. Il utilise des algorithmes et l'apprentissage automatique pour faire correspondre les informations à des sources fiables et fournir rapidement des informations précises et vérifiées aux utilisateurs. Il est disponible en quatre langues - malais, anglais, mandarin et tamoul - pour garantir l'accès à un large éventail d'utilisateurs.

Le MCMC a demandé la suppression de 1.575 éléments de contenu frauduleux jusqu'à présent cette année (au 27 janvier) et sur ce total, 1.233 ont été supprimés par les plateformes concernées après avoir été vérifiés comme faux.

Rien que l'année dernière, le ministère a demandé la suppression de 19.546 contenus frauduleux de diverses plateformes en ligne, et sur ce total, 17.245 ont été supprimés par toutes les plateformes concernées.

