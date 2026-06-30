La France illuminera la statue de la Liberté pour les 250 ans des États-Unis

L'anniversaire des 250 ans des États-Unis va donner lieu à une création artistique inédite imaginée par la France autour de la statue de la Liberté, qui sera diffusée par la chaîne américaine ABC, a-t-on appris lundi 29 juin auprès du Consul général à New York.

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Photo : AFP/VNA/CVN

En mettant en valeur le célèbre monument offert par la France il y a 140 ans, "nous avons voulu faire quelque chose de marquant" pour célébrer "une amitié toujours très solide et profonde" entre les deux pays, a détaillé Cédrik Fouriscot.

Cet événement, décrit par le consulat comme une "création artistique monumentale imaginée par un artiste français" dont le nom est pour le moment tenu secret, sera enregistré en amont et diffusé le 3 juillet au soir par ABC en ouverture de sa programmation spéciale pour les 250 ans.

Inaugurée en 1886 dans la baie de New York, la Statue de la Liberté, conçue par le sculpteur Auguste Bartholdi, est l'un des plus célèbres monuments des États-Unis, qui accueille environ 4 millions de visiteurs chaque année.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'événement, entièrement financé par du mécénat privé, a été pensé pour mettre en lumière "l'excellence de la France à travers sa technologie et ses artistes", a ajouté Cédrik Fouriscot.

Il a nécessité l'autorisation spéciale du Service des parcs nationaux, qui gère le monument, au terme d'une négociation qui a duré plusieurs mois.

Dans le cadre des célébrations des 250 ans, la France a également dépêché la Patrouille de France aux États-Unis pour une mission exceptionnelle qui a démarré en juin et s'achèvera le 5 juillet.

AFP/VNA/CVN