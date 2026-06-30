Un oligarque ukrainien et deux personnes blessés dans l'explosion d'un "colis piégé" à Monaco

Un oligarque ukrainien, Vadim Ermolaev, et deux autres personnes ont été blessés lundi soir 29 juin à Monaco dans l’explosion d’un "colis piégé", une première dans l’histoire de la principauté.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L’explosion s’est produite vers 21h00 dans un immeuble résidentiel de Monaco, près de la Place des Moulins.

Les autorités monégasques ont fait état de deux blessés en urgence absolue, un couple de 50 à 60 ans, et d’un blessé en urgence relative, un adolescent de 13 ans.

Selon une source proche du dossier, l’homme blessé est Vadim Ermolaev, un oligarque ukrainien résidant à Monaco. Depuis décembre 2023, il fait l’objet de sanctions décidées par le Conseil national de sécurité ukrainien et promulguées par le président Volodymyr Zelensky.

Selon le procureur général Stéphane Thibault, l’engin explosif se trouvait dans un sac ou un colis déposé dans le hall de l’immeuble par une personne qui a ensuite quitté les lieux.

"C’est la première fois que dans l’histoire, à ma connaissance, un tel acte se produit dans la Principauté", a déclaré le ministre d’État, Christophe Mirmand.

Photo : AFP/VNA/CVN

Une cinquantaine de pompiers, dont des renforts français, ainsi que 84 agents de la sûreté publique ont été mobilisés.

Selon l’entourage du ministre français de l’Intérieur, Laurent Nuñez, une coopération policière a été mise en place pour retrouver l’auteur en fuite.

D’après Christophe Mirmand, des témoins ont fourni des éléments permettant de l’identifier. Il a été repéré sur les images de vidéosurveillance de Monaco et de Beausoleil, la commune française voisine qu’il a rejointe à pied.

Les trois blessés ont été transportés à Nice pour y être soignés.

L’immeuble visé compte six appartements, mais les trois blessés étaient les seules personnes présentes au moment de l’explosion.

AFP/VNA/CVN