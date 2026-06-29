Double séisme au Venezuela

Près de 1.500 morts selon un nouveau bilan, un immense immeuble de l'ère Hugo Chávez détruit

Le bilan ne cesse de s'alourdir au Venezuela, après le double séisme survenu le 24 juin. On dénombre au moins 1.450 morts et des dizaines de milliers de personnes toujours portées disparues. L'un des grands complexes du programme de logement lancé par l'ancien président Hugo Chávez à La Guaira, a été détruit.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le double séisme qui a frappé le Venezuela le 24 juin dernier a rendu inhabitable l'un des grands complexes du programme de logement lancé par l'ancien président Hugo Chávez à La Guaira, l'État le plus touché. Comme Jenny Contreras, son époux et son fils de quatre ans, de nombreux sinistrés dorment dans la rue, depuis que les violentes secousses ont ébranlé l'immeuble où ils vivaient.

Ils étaient logés dans un appartement situé aux étages inférieurs de l'un des 192 immeubles du complexe Urbanismo Hugo Chávez, situé à Catia La Mar, sur la côte au nord de Caracas. La mère de famille n'a pu récupérer que quelques effets personnels avant que la structure ne cède sous l'effet des centaines de répliques ayant suivi les puissants séismes de magnitude 7,2 et 7,5 ayant causé 1450 morts selon le dernier bilan.

Au total, la catastrophe naturelle a fragilisé des centaines de bâtiments et, selon les autorités, 189 se sont entièrement effondrés, principalement à Caracas et La Guaira.

"La plupart des immeubles situés aux extrémités du complexe se sont tous effondrés"

Outre les violentes secousses, des bâtiments se sont aussi effondrés en raison d'explosions de bouteilles de gaz domestique, racontent des habitants. "Il est certain que tout le lotissement sera déclaré inhabitable. À l'avenir, tout le lotissement va disparaître, car tous les bâtiments sont en très mauvais état".

Des experts ont mis en garde contre la détérioration prématurée, les fissures et les dommages structurels touchant plusieurs bâtiments construits dans le cadre de la Misión Vivienda, programme phare de l'ancien président Hugo Chávez (1999-2013).

L'Ordre des ingénieurs du Venezuela a souligné, dans divers rapports, la vulnérabilité de ces bâtiments et le manque d'informations sur la qualité des études de sol. Certains habitants demandent aux autorités "le miracle d'un relogement dans des appartements, même si c'est dans d'autres États" du pays. "N'importe où, mais surtout pas dans un centre d'accueil", insiste une commerçante endeuillée. "Nous, les sinistrés, on reste ici, on se débrouille", ajoute-t-elle.

La présidente par intérim, Delcy Rodríguez, a annoncé dimanche 28 juin la création de "camps provisoires" pour les personnes ayant perdu leur habitation. Des projets de construction de logements seront instaurés "dans un délai très court", a-t-elle assuré. Comme Sandra Racure, 47 ans, les victimes du double séisme craignent d'être entassées dans un refuge dans lequel il resterait encore des sinistrés d'autres catastrophes naturelles.

La famille d'un footballeur argentin retrouvée morte dans les décombres

À la recherche de son épouse et de ses deux enfants depuis les séismes qui ont frappé le Venezuela, le footballeur argentin Lucas Trejo a appris ce samedi 27 juin leur décès. Les corps ont été retrouvés à Playa Grande, dans les décombres de leur immeuble. Le sportif, qui évolue à Maritimo, un club vénézuélien de deuxième division, avait lancé un appel sur les réseaux sociaux pour retrouver sa famille.

"Nous nous associons au deuil qui accable notre joueur Lucas Trejo, à la suite du décès de son épouse, Yanina Maranella, et de ses enfants, Aaron et Ainhoa. Paix à leurs âmes et consolation pour Lucas et tous ses proches", a écrit son club sur le réseau social X. L’Argentin évolue dans le championnat vénézuélien depuis 2023.

AFP/VNA/CVN



