Singapour arrêtera les immatriculations de nouvelles voitures diesel et taxis à partir de 2025

Les nouveaux taxis et voitures diesel ne seront plus immatriculés à Singapour à partir du 1 er janvier 2025, dans le cadre des efforts du gouvernement visant à ce que tous les véhicules circulant dans les rues du pays fonctionnent avec une énergie plus propre d'ici 2040.

Photo : Straits Times/CVN

La décision d’éliminer progressivement les véhicules les plus polluants a été annoncée au Parlement il y a trois ans lors d’un débat sur les plans du gouvernement de développement durable de l’environnement en mars 2021.

Depuis lors, la proportion de nouvelles immatriculations de voitures diesel et de taxis est restée inférieure à 1% au total, a déclaré l'Autorité des transports terrestres (LTA) le 10 juillet.

L'interdiction prochaine des nouvelles voitures et taxis diesel intervient avant que toutes les nouvelles voitures et taxis enregistrés doivent être des modèles alimentés par une énergie plus propre à partir de 2030. Même si les propriétaires de voitures diesel immatriculées avant le 1er janvier 2025 pourront renouveler leurs certificats d'admissibilité (COE) après la date limite de 2025, ils seront soumis à des taxes routières plus élevées pour décourager le renouvellement, a indiqué la LTA.

Cela fait partie de la politique existante consistant à facturer une taxe de circulation supplémentaire de 10 à 50% pour les véhicules de plus de 10 ans, en fonction de l’âge du véhicule.

Cependant, la LTA a également déclaré que les restrictions sur les immatriculations de nouvelles voitures diesel ne s'appliqueront pas à l'importation et à l'immatriculation des voitures dans le cadre des Programmes de véhicules classiques et de véhicules anciens.

En mai, environ 17% de tous les véhicules à Singapour fonctionnaient au diesel.

Des efforts ont été déployés pour encourager les propriétaires de véhicules utilitaires à abandonner le diesel et à passer à des carburants plus propres, tels que le Early Turnover Scheme (ETS) et le Commercial Vehicle Emissions Scheme (CVES).

VNA/CVN