La Malaisie encourage l'utilisation des véhicules électriques

Le gouvernement malaisien a inclus l'adoption des véhicules électriques (VE) dans sa feuille de route nationale pour la transition énergétique (NETR) dans le but de faire en sorte que les véhicules électriques représentent 15% de tous les véhicules vendus d'ici 2030, en hausse à 80% d’ici 2050.

>> La Malaisie prête à diriger la transition énergétique en Asie du Sud-Est

>> Malaisie : un plan d'action national pour atteindre les objectifs de transition énergétique

>> La reprise des exportations et la consommation intérieure soutiennent la croissance économique

Photo : BERNAMA/VNA/CVN

L'exonération actuelle des droits d'importation et des droits d'accise pour les véhicules électriques entièrement importés (CBU) a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2025, et les propriétaires de véhicules électriques continueront également de bénéficier d'une exonération de la taxe routière jusqu'à la fin de l'année prochaine.

Ils bénéficieront également d’un taux d’imposition réduit en 2026, après l’expiration de l’exonération, qui sera basé sur la puissance de sortie de leur véhicule électrique. Lors du dévoilement de la nouvelle structure, le ministre des Transports Anthony Loke a déclaré qu'elle était inférieure de 85% à celle des véhicules à essence.

Pour encourager la croissance du réseau de recharge de véhicules électriques en Malaisie, le gouvernement offre aux particuliers un allégement annuel de l'impôt sur le revenu de 2.500 MYR (530 USD) jusqu'en 2027 pour l'installation, la location et l'achat d'équipement de recharge de véhicules électriques ou de frais d'abonnement.

En outre, le pays offrira jusqu'à 2.400 MYR de déclaration d'impôts pour encourager les particuliers à adopter des motos électriques. Cependant, cette incitation n'a été annoncée que pour l'année d'imposition 2024 et elle n'est disponible que pour les personnes ne gagnant pas plus de 120 000 MYR par an.

Les entreprises qui investissent dans l'assemblage ou la fabrication de véhicules économes en énergie (EEV), notamment les véhicules hybrides et électriques, ou de composants pour ces véhicules, sont éligibles à une exonération d'impôt sur le revenu de 70% ou 100% sur le revenu statutaire respectivement pendant une période de cinq ou dix ans.

Les entreprises qui investissent dans des services de technologies vertes impliquant des véhicules électriques, tels que l'installation, la maintenance, la réparation d'équipements de recharge pour véhicules électriques, l'infrastructure pour véhicules électriques et les bornes de recharge, sont éligibles à une exonération fiscale de 70 % pendant trois ans à compter du début de leurs opérations.

VNA/CVN