L'OPEP maintient ses prévisions de demande de pétrole

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans son rapport mensuel sur le marché pétrolier pour le mois de juillet, l'OPEP prévoit une croissance solide de la demande mondiale de pétrole de 2,2 millions de barils par jour (bpj) pour 2024, suivie d'une "croissance robuste" de 1,8 million de bpj l'année prochaine, en accord avec les évaluations du mois dernier.

"La forte mobilité attendue et les voyages aériens dans l'hémisphère nord pendant la saison estivale de conduite et de vacances devraient soutenir la demande de carburants de transport et stimuler la croissance aux États-Unis", a indiqué l'OPEP dans son rapport.

La demande de pétrole en Europe et dans la région Asie-Pacifique devrait également s'accélérer entre les deuxième et quatrième trimestres 2024 en raison d'une "mobilité plus forte et d'une amélioration du développement économique", selon le rapport.

Mercredi 10 juillet, l'OPEP a également revu à la hausse ses prévisions de croissance économique mondiale pour cette année, passant de 2,8% dans le rapport du mois dernier à 2,9%, mais a maintenu sa prévision précédente d'une croissance de 2,9% en 2025.

Xinhua/VNA/CVN