Sergueï Lavrov et Wang Yi ont discuté d’un règlement de la crise ukrainienne

Les chefs de la diplomatie russe et chinois, Sergueï Lavrov et Wang Yi, ont discuté, lors de négociations à Pékin, de la crise en Ukraine, notamment des moyens de son règlement, ainsi que de la brusque détérioration de la situation au Moyen-Orient.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Les ministres ont procédé à un échange de vues approfondi sur un large éventail de problèmes internationaux et régionaux, y compris sur la situation qui s’est brusquement dégradée au Moyen-Orient. Ils ont discuté en détail de la sécurité dans la région Asie-Pacifique dans le contexte du maintien de la stabilité dans la péninsule coréenne et de l’inadmissibilité de torpiller la structure de sécurité centrée sur l'ASEAN", indique dans un communiqué le ministère russe des Affaires étrangères.

Ils se sont également penchés "sur la crise ukrainienne, notamment les efforts visant à la régler par des méthodes politiques et diplomatiques", ajoute le document.

Le ministère russe souligne que les deux ministres se sont déclarés satisfaits de la dynamique positive de la coopération russo-chinoise, ont discuté en détail des problèmes de l'agenda bilatéral, y compris des contacts au sommet en vue des préparatifs de la participation du président russe au troisième forum international Nouvelle route de la soie, ainsi que de la coopération entre Moscou et Pékin pour assurer la connexion entre l’édification de l'Union économique eurasiatique et le projet chinois "Nouvelle route de la soie".

Les interlocuteurs ont mis en relief "l'importance de renforcer la coordination entre la Russie et la Chine sur la scène internationale, notamment au sein des Nations unies et de son Conseil de sécurité, de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), du G20, de l'APEC et d'autres mécanismes et forums, et ont confirmé leur engagement mutuel à renforcer les contacts au sein des BRICS à la lumière de la présidence russe dans cette structure en 2024", précise le ministère russe.

Il note que les négociations ont été l’occasion "de relever avec satisfaction la coïncidence ou la similitude des positions des parties sur tous les thèmes abordés". Les négociations se sont déroulées dans un cadre confiant et constructif qui marque les relations russo-chinoises, conclut le ministère.

TASS/VNA/CVN