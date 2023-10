Macron déclare à Raïssi l'inadmissibilité d’une escalade au Moyen-Orient

Emmanuel Macron "a mis en garde" le président Ebrahim Raïssi "contre toute escalade ou extension du conflit" entre Israël et le Hamas, "notamment au Liban". L'Iran, compte tenu de ses relations avec le Hezbollah et le Hamas, a une responsabilité. Selon le président français, l’Iran "doit tout mettre en œuvre pour éviter tout embrasement régional".

Emmanuel Macron a également évoqué la situation humanitaire dans la bande de Gaza. "La France prend, par ailleurs, ses dispositions, en lien avec les Nations unies, pour soutenir les opérations humanitaires à Gaza", a-t-il indiqué.

La situation au Moyen-Orient s’est brusquement dégradée le 7 octobre après une attaque lancée par le Hamas depuis la bande de Gaza contre le territoire israélien. Le Hamas explique que c’est une réaction aux actions des autorités israéliennes contre la mosquée Al-Aqsa sur le mont du Temple à Jérusalem. Israël a imposé le siège complet de la bande de Gaza et a commencé à porter des frappes contre cette dernière et contre certaines régions du Liban et de Syrie. Des affrontements ont également lieu en Cisjordanie. Selon les dernières informations, les affrontements et les tirs ont fait 2.670 tués et quelque 9.600 blessés parmi les Palestiniens, tandis qu’Israël déplore plus de 1.400 morts et quelque 3.500 blessés.

TASS/VNA/CVN