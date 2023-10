Joe Biden déclare que Washington veut transférer de l'aide humanitaire à la bande de Gaza

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Lors de mon échange avec le président de l'Autorité palestinienne Abbas, j'ai condamné l'attaque du Hamas contre Israël et souligné que le Hamas ne défendait pas la dignité du peuple palestinien ni son droit à l'autodétermination. Je lui ai déclaré que nous étions en coopération avec les partenaires dans la région pour garantir l’acheminement de colis humanitaires vers Gaza et pour empêcher l’escalade du conflit", a indiqué le président américain Joe Biden sur le réseau social X (anciennement Twitter).

La situation au Moyen-Orient s’est brusquement dégradée le 7 octobre après une attaque lancée par le Hamas depuis la bande de Gaza contre le territoire israélien. Le Hamas explique que c’est une réaction aux actions des autorités israéliennes contre la mosquée Al-Aqsa sur le mont du Temple à Jérusalem.

Israël a imposé le siège complet de la bande de Gaza et a commencé à porter des frappes contre cette dernière et contre certaines régions du Liban et de Syrie. Des affrontements ont également lieu en Cisjordanie. Selon les dernières informations, les affrontements et les tirs ont fait plus de 2.400 tués et plus de 9.200 blessés parmi les Palestiniens, tandis qu’Israël déplore plus de 1.400 morts et quelque 3.500 blessés.

TASS/VNA/CVN