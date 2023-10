Le Liban va porter plainte auprès de l'ONU après l'attaque israélienne contre des journalistes

Le ministère libanais des Affaires étrangères a annoncé samedi 14 octobre qu'il prévoyait de déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité des Nations unies au sujet de l'attaque israélienne contre des journalistes dans le Sud du Liban, qui a fait vendredi 13 octobre un mort et six blessés parmi des journalistes.

>> Conflit Hamas - Israël : 15 stagiaires vietnamiens évacués à Kiryat Malachi

>> Israël exige l'évacuation de la ville de Gaza sous 24 heures

>> La Norvège augmente son aide humanitaire aux civils de Gaza

>> Gaza : Égypte et Turquie mettent en garde contre l'accélération de l'escalade militaire

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le ministère libanais des Affaires étrangères a affirmé avoir chargé la Mission permanente du Liban auprès des Nations unies de déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité, soulignant que l'incident constitue "une attaque flagrante" contre la liberté de la presse et les droits de l'homme. Le Liban a également exprimé son mécontentement face aux récentes attaques israéliennes dans le Sud du pays, qu'il considère comme une "violation" de sa souveraineté.

Issam Abdallah, un journaliste libanais travaillant pour Reuters, a été tué et six autres reporters d'agences internationales, travaillant notamment pour l'Agence France-Presse (AFP) et la chaîne de télévision Al-Jazeera, ont été blessés vendredi soir 13 octobre dans des attaques israéliennes contre le village d'Alma el-Chaab, dans le Sud du Liban, a rapporté la chaîne de télévision libanaise MTV.

De son côté, l'armée israélienne a annoncé samedi 14 octobre qu'elle enquêtait sur l'incident.

La situation à la frontière libano-israélienne s'est aggravée après le tir par le groupe armé Hezbollah basé au Liban, le 8 octobre, de dizaines de roquettes vers des sites militaires israéliens en soutien aux attaques du Mouvement de résistance islamique palestinien (Hamas) contre l'État hébreu le 8 octobre, amenant les forces israéliennes à réagir par des tirs d'artillerie lourde, ciblant plusieurs zones du Sud-Est du Liban.

Xinhua/VNA/CVN