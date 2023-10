Le chef de l'ONU demande l'accès de l'aide humanitaire à Gaza

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé dimanche 15 octobre à un accès humanitaire rapide et sans entrave à Gaza et à la libération des otages détenus par le Hamas.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"En ce moment dramatique, alors que nous sommes au bord de l'abîme au Moyen-Orient, il est de mon devoir, en tant que secrétaire général des Nations unies, de lancer deux appels humanitaires forts", a noté le secrétaire général des Nations unies dans un communiqué.

"Pour le Hamas, tous les otages doivent être libérés immédiatement et sans conditions; et pour Israël, un accès rapide et sans entrave à l'aide humanitaire doit être accordé aux fournitures et aux travailleurs humanitaires, dans l'intérêt des civils de Gaza", a-t-il ajouté.

"Chacun de ces deux objectifs est valable en soi. Ils ne doivent pas devenir une monnaie d'échange", a déclaré le chef de l'ONU.

Les Nations unies disposent de stocks de nourriture, d'eau, d'articles non alimentaires, de fournitures médicales et de carburant en Égypte, en Jordanie, en Cisjordanie et en Israël. Ces marchandises peuvent être expédiées en quelques heures.

Pour assurer la livraison, le personnel de l'ONU et les partenaires sur le terrain doivent être en mesure d'acheminer ces fournitures à l'intérieur et à l'extérieur de Gaza en toute sécurité et sans entrave afin de les livrer aux personnes dans le besoin, a souligné M. Guterres.

Xinhua/VNA/CVN