Plus de deux milliards de personnes n'ont pas accès à une eau potable sûre

Le Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'Homme, Volker Türk, a averti que la promesse mondiale de fournir de l'eau potable sûre et des services d'assainissement à tous "est en train de s'éroder" , soulignant qu'environ 2,1 milliards de personnes sont privées d'un accès à une eau potable sûre, exposant ainsi des communautés entières au risque de maladies évitables.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Dans une déclaration à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, célébrée le 22 mars de chaque année, le responsable onusien a indiqué que "la crise de l'eau revêt des dimensions humaines profondes, en particulier pour les femmes et les filles, contraintes de consacrer de longues heures chaque jour à la collecte de l'eau, au détriment de l'éducation, des opportunités et des moyens de subsistance, tandis que les mères sont confrontées à de graves risques sanitaires lors de l'accouchement en l'absence d'eau propre".

M. Türk a souligné que "l'accès à une eau sûre dépasse la simple question de survie pour englober la dignité et les droits humains", dans un contexte de pressions croissantes sur les ressources hydriques dues au changement climatique, à la pollution et aux conflits, ainsi qu'à une exploitation non durable.

Il a également averti que "la poursuite de la situation sans mesures décisives entraînera un approfondissement de l'instabilité et un élargissement des inégalités", appelant à "traduire les engagements en actions concrètes à l'approche de la Conférence des Nations unies sur l'eau 2026, notamment en adoptant des politiques hydriques sensibles au genre, en renforçant la responsabilité du secteur privé et en consolidant la coopération internationale dans la gestion de cette ressource vitale".

Le Haut-commissaire a conclu en affirmant que "investir dans l'eau, c'est investir dans la dignité, l'égalité, la santé publique et le développement durable, en particulier au bénéfice des femmes et des filles".

APS/VNA/CVN