Mexique : réouverture du site de Teotihuacán après une attaque armée

Le site archéologique mexicain de Teotihuacán, célèbre pour ses pyramides, a rouvert le 22 avril après qu'un homme a tué une touriste canadienne par arme à feu et en a blessé 13 autres.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Julio César Jasso Ramírez, un Mexicain de 27 ans, a ouvert le feu le 20 avril dans ce site très fréquenté du Centre du pays, influencé, selon ses réseaux sociaux, par la tuerie américaine de Columbine, les sacrifices préhispaniques, des groupes extrémistes et Adolf Hitler.

Il a pris de nombreuses personnes en otage et tué une touriste canadienne âgée d'une vingtaine d'années. Il a également blessé 13 personnes, dont un enfant de six ans, avant de se suicider.

Deux jours après le drame, le lieu a rouvert avec des mesures de sécurité renforcées, à deux mois du début de la Coupe du monde de football que le Mexique organise conjointement avec les États-Unis et le Canada.

Sur place, des forces de sécurité fédérales contrôlent les véhicules et les personnes, ont constaté des journalistes de l'AFP.

La réouverture était attendue par les professionnels. "C'est notre gagne-pain pour nos familles (...) sans aucune peur, parce qu'il y a une grande surveillance", salue Agustín Sánchez, vendeur d'artisanat de 54 ans.

L'assaillant a agi seul et souffrait de "problèmes psychologiques" le poussant à imiter des crimes, selon les autorités. Ses affaires comportaient de nombreuses références à une tuerie perpétrée en 1999 aux États-Unis, au cours de laquelle deux élèves du lycée Columbine avaient tué 12 camarades avant se donner la mort.

Entre janvier et juillet 2025, Teotihuacán a été le deuxième site archéologique la plus visité du pays, avec près d'un million de touristes.

AFP/VNA/CVN