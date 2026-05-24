Semaine du tourisme de Ninh Binh 2026 : un voyage à travers les patrimoines

La Semaine du tourisme de Ninh Binh 2026, placée sous le thème "Voyage patrimonial à travers les époques", s’est ouverte dans la soirée du 23 mai dans la province de Ninh Binh (Nord), en présence de la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Thanh.

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Photo : VNA/CVN

Cet événement marque le lancement d’une série d’activités culturelles et touristiques destinées à dynamiser le tourisme de l’ancienne capitale impériale. Les autorités provinciales ont réaffirmé leur ambition de faire de Ninh Binh un grand centre vietnamien du tourisme patrimonial, écologique, culturel et spirituel d’ici 2045.

Au programme figurent plusieurs manifestations phares : le spectacle d’ouverture "Les traits d’un millénaire", le festival "Les couleurs dorées de Tam Côc - Tràng An", le Festival de musique créative de Tràng An, ainsi que le Festival vietnamien Yosakoi 2026.

Organisée chaque année durant la saison des rizières dorées de Tam Côc, la Semaine du tourisme contribue à promouvoir l’image emblématique de "Tam Côc - Tràng An doré", où la beauté naturelle se mêle harmonieusement à la vie agricole locale.

Le spectacle inaugural, réunissant près de 200 artistes et interprètes, a conduit le public à travers trois chapitres : "La légende de Tam Côc", "Découverte et expériences" et "Ninh Binh, destination mondiale".

VNA/CVN