Secteur privé : de la résolution à l’action

La Résolution N°68 du Politburo du Parti sur le développement du privé place ce secteur au cœur de l’économie nationale, ouvrant une nouvelle phase de transformation et d’harmonisation entre conscience et action.

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Photos : VNA/CVN

De l’orientation stratégique aux programmes d’action concrets à Hô Chi Minh-Ville, la mise en œuvre de cette résolution exige des réformes globales, un rapprochement entre les politiques et les pratiques, afin que l’économie privée puisse véritablement s’imposer et jouer un rôle de moteur dans la croissance.

Avec une bonne moitié des entreprises du pays basées sur son territoire, Hô Chi Minh-Ville joue un rôle crucial dans la réalisation des objectifs de développement de l’économie privée. Peu après la promulgation de la Résolution N°68-NQ/TW et la mise en place du modèle d’administration à deux niveaux, la ville a entrepris des actions concrètes pour la faire entrer dans la vie.

Une stratégie de long terme

Sur les deux millions d’entreprises privées que devrait compter l’économie en 2023 selon la résolution, Hô Chi Minh-Ville ambitionne d’en avoir 750.000, contribuant à hauteur de 55 à 58% au PIB régional et de 50 à 55% aux recettes budgétaires totales, tout en maintenant un taux de croissance annuel moyen de 10 à 12%. D’ici 2045, le nombre d’entreprises privées dans la ville devrait atteindre 1.050.000 à 1.250.000.

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Ces objectifs ont été fixés dans la décision N°2205/QD-UBND du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville portant publication du Plan de mise en œuvre du Programme d’action N°02-CTrHD/TU du Comité du Parti de la ville, daté du 16 août 2025, relatif à la mise en œuvre de la résolution N°68 du 4 mai 2025 du Politburo sur le développement de l’économie privée à Hô Chi Minh-Ville.

Ce document définit clairement l’exigence de créer un environnement commercial équitable, garantissant la liberté d’entreprendre et les droits de propriété légaux des entreprises, et considérant le développement de l’économie privée comme une tâche stratégique à long terme.

En conséquence, Hô Chi Minh-Ville a demandé aux départements, secteurs et collectivités locales d’élaborer rapidement des plans de développement de l’économie privée, dans l’esprit de la Résolution N°68. L’objectif est de créer un environnement propice à l’investissement et à l’expansion de la production des entreprises.

Réformer l’administration en profondeur

L’un des principaux axes de travail est une réforme administrative de fond. La ville vise à réduire les délais de traitement et les coûts de mise en conformité d’au moins 30% et à promouvoir l’utilisation des technologies numériques, de l’intelligence artificielle et du big data dans la gestion publique. Des domaines tels que l’accès au marché et la sortie du marché, le foncier, l’investissement, la construction, la fiscalité, les douanes, les assurances, la propriété intellectuelle, les normes et la réglementation doivent être revus et leurs procédures rendues plus transparentes.

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Nguyên Van Duoc, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que la ville possède des atouts pour attirer les entreprises nationales et étrangères, mais que des procédures administratives trop lourdes les dissuaderaient de s’y installer. Les autorités municipales se sont donc engagées à promouvoir la transition d’une administration axée sur la gestion à celle axée sur les services. Les fonctionnaires et les agents publics sont demandées à changer leurs mentalités en plaçant les entreprises et les citoyens au cœur de leurs actions.

Parallèlement, Hô Chi Minh-Ville continue à proposer à l’administration centrale de peaufiner le cadre politique en matière de finances, de fiscalité, de comptabilité et de gestion financière, dans le but de créer des conditions favorables au développement des entreprises et des ménages commerciaux.

Mobiliser toutes les ressources

Nguyên Ngoc Hoa, président de l’Association des entreprises de Hô Chi Minh-Ville (HUBA), a déclaré que l’essence de la Résolution N°68 réside dans la concrétisation du principe selon lequel l’économie privée est l’un des moteurs les plus importants par une allocation appropriée des ressources et des tâches.

Ce rôle de moteur, a-t-il estimé, ne pourra être pleinement valorisé que si le secteur privé a l’égalité des chances de concurrence avec les autres secteurs économiques pour accéder aux opportunités et aux ressources commerciales, notamment les capitaux, les terrains, les ressources humaines et les données.

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Ces derniers temps, la ville s’est employée à lever les principaux obstacles rencontrés par le secteur privé. De nombreux projets retardés par des obstacles juridiques ont été examinés, et des recommandations ont été soumises aux autorités compétentes. Les partenariats public-privé ont été encouragés, offrant ainsi aux entreprises la possibilité de participer à des projets d’infrastructure, d’énergie, de technologies de l’information, de transport ferroviaire urbain et à des projets industriels clés.

Par ailleurs, le mécanisme de bonification des taux d’intérêt pour les projets d’investissement dans les secteurs prioritaires de développement socio-économique sont maintenus. Des politiques d’exonération d’impôt sur le revenu des personnes physiques et des sociétés pour les activités d’entrepreneuriat et d’innovation sont mises en œuvre, dynamisant ainsi l’écosystème des start-up.

La priorité au numérique

De concert avec la Résolution N°68, Hô Chi Minh-Ville promeut également la mise en œuvre de la résolution N°98/2023/QH15 de l’Assemblée nationale relative au pilotage de certains mécanismes et politiques spécifiques pour la ville. Elle a appliqué une politique de prêts incitatifs pour soutenir la transition écologique, la transformation numérique et la traçabilité.

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Nguyên Dang Hiên, directeur général de la Sarl Bidrico, a estimé que ces politiques de soutien aux entreprises témoignent d’une volonté de restructurer en profondeur le modèle de croissance. En plaçant la transformation numérique et le développement durable au cœur de ses priorités, le secteur privé a la possibilité d’accroître sa valeur ajoutée plutôt que de se contenter d’augmenter sa taille.

Avant même l’adoption de la Résolution N°68, Hô Chi Minh-Ville avait déjà mis en œuvre des mesures proactives pour améliorer son environnement des affaires et renforcer sa compétitivité. Elle avait élaboré un plan visant à améliorer l’indice provincial de compétitivité (IPC) et examiné et levé les obstacles juridiques aux projets d’investissement. Ces mesures ont jeté les bases importantes pour que la Résolution N°68 soit rapidement mise en œuvre dans la pratique.

Les entreprises ont considéré que le passage de la résolution à l’action exige une forte volonté politique, des efforts coordonnés et des mécanismes de mise en œuvre efficaces. En tant que locomotive économique, Hô Chi Minh-Ville déploie des efforts concrets pour concrétiser l’esprit de réforme, avec pour objectif de créer un environnement optimal pour le développement rapide et durable du secteur privé, afin qu’il devienne véritablement l’un des moteurs clés de la croissance.

VNA/CVN