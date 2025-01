Les premiers camions d'aide humanitaire pénètrent à Gaza après le cessez-le-feu

>> Le gouvernement israélien approuve l'accord de cessez-le-feu à Gaza

>> La libération des otages israéliens devrait commencer dimanche 19 janvier

>> Égypte : réouverture du point de passage de Rafah

>> Une trêve attendue à Gaza, après 15 mois de guerre

Les sources palestiniennes ont indiqué que les premiers camions d'aide humanitaire étaient entrés dans l'enclave côtière par le poste-frontière de Kerem Shalom, dans le sud de Gaza.

Plus tôt dans la journée, la chaîne publique égyptienne Nile TV a montré des images de dizaines de camions d'aide traversant le côté égyptien du poste-frontière de Rafah pour être inspectés par les autorités israéliennes avant de passer du côté palestinien pour entrer à Gaza.

Les délégations des médiateurs du Qatar et des États-Unis, en plus de ceux de Palestine et d'Israël, sont arrivées dimanche au Caire pour contrôler la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, a ajouté la chaîne.

En vertu de l'accord de cessez-le-feu, quelque 600 camions chargés d'aide humanitaire, dont 50 camions de carburant, pénétreront chaque jour dans la bande de Gaza pour remédier aux crises humanitaires dans l'enclave.

La première phase de 42 jours de l'accord de cessez-le-feu, conclu mercredi grâce à la médiation de l'Égypte, du Qatar et des États-Unis, est entrée en vigueur ce dimanche après que le Hamas a fourni une liste de trois otages israéliennes qui seront libérées plus tard dans la journée, selon Nile TV.

Par ailleurs, le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou a confirmé l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu.

Xinhua/VNA/CVN