Gaza : l'UNICEF appelle à "agir face à l'effondrement des services essentiels"

Photo : UNICEF/CVN

La directrice générale de l'UNICEF, Catherine Russell, a souligné que "face à l'effondrement des services essentiels à Ghaza, nous devons agir de toute urgence pour sauver des vies et aider les enfants à se rétablir".

"La guerre a fait payer un lourd tribut aux enfants de Gaza, faisant au moins 14.500 mort, des milliers de blessés, environ 17.000 enfants non accompagnés ou séparés de leurs parents et près d'un million de déplacés", a déclaré Mme Russell.

La responsable onusienne a également souligné "le besoin urgent d'une aide humanitaire à grande échelle pour faire face à la dévastation généralisée".

De son coté, Rosalia Bollen, la porte-parole de l'UNICEF, a souligné l'ampleur de la tâche qui reste à accomplir pour apporter de l'aide à la population dévastée de Ghaza, signalant que "les défis sont énormes. Le cessez-le-feu n'était que le début d'un long chemin vers le rétablissement. L'accord à lui seul ne suffit pas à apaiser les souffrances".

Mme Bollen a également souligné qu'une partie de l'aide dont les enfants de Gaza ont besoin "ne pouvait pas être acheminée par camion". "Chaque enfant de Gaza est aujourd'hui profondément marqué et traumatisé par ce dont il a été témoin. Ils ont vécu des choses qu'aucun enfant ne devrait avoir à vivre", a-t-elle rapporté.

APS/VNA/CVN