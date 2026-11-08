Saigontourist distingué aux Asia Pacific Enterprise Awards 2026

Saigontourist a reçu le prix "Inspirational Brand" (marque inspirante) aux Asia Pacific Enterprise Awards 2026, dans les secteurs de la restauration, de l’hôtellerie et du tourisme. Cette récompense souligne sa notoriété et son professionalisme.

>> Saigontourist : la culture vietnamienne comme signature touristique

>> Saigontourist conserve son titre de meilleur festival mondial

>> Gastronomie mondiale : Saigontourist sacré pour la 4e fois

Photo: Saigontourist/CVN

La cérémonie de remise des prix d’Asia Pacific Enterprise Awards 2026 (APEA) s’est tenue mi-octobre à Hô Chi Minh-Ville. Organisée par Enterprise Asia, elle vise à récompenser les entreprises et les dirigeants ayant des réalisations exceptionnelles en matière de gouvernance, de croissance et de contributions à la communauté, promouvant ainsi l’entrepreneuriat et le développement des affaires dans la région Asie-Pacifique. Le programme de cette année a pour thème "Bâtir le patrimoine : honorer l’excellence, inspirer l’avenir", promouvant les valeurs à long terme et la capacité de développement durable des entreprises.

La distinction décernée à Saigontourist vient couronner le parcours de développement du groupe sur plusieurs générations, appuyé par un riche patrimoine, un écosystème touristique diversifié et des efforts d’innovation constants pour répondre aux attentes des voyageurs.

Parcours de 51 ans de développement

Fondé le 1er août 1975, Saigontourist a connu 51 années de formation et de développement, accompagnant la transformation de Hô Chi Minh-Ville et de l’industrie touristique vietnamienne. Depuis ses fondations initiales, le groupe s’est progressivement développé pour devenir l’une des principales marques touristiques au Vietnam, avec un écosystème de plus de 100 unités opérant dans les domaines de l’hébergement, des centres de villégiature, des voyages, de la cuisine, du divertissement, de la formation touristique, des conférences-expositions et des services associés.

La force de la marque de Saigontourist ne vient pas seulement de l’ampleur du système ou de la profondeur des opérations. C’est aussi sa capacité à relier les valeurs culturelles, historiques et culinaires aux produits et services touristiques modernes ; de transformer l’identité locale en expériences précieuses pour les touristes nationaux et internationaux. Dans cet écosystème, chaque hôtel, complexe hôtelier, restaurant, programme de voyage ou événement culturel devient un point de contact de marque, donnant ainsi aux visiteurs la possibilité d’explorer le paysage, les gens, les saveurs culinaires et la profondeur de la culture vietnamienne. C’est également ainsi que le groupe poursuit l’orientation de développement de la marque associée au message "Savourer l’identité vietnamienne" : préserver les valeurs uniques, tout en renouvelant constamment la manière d’introduire et de transmettre ces valeurs dans la vie touristique contemporaine.

Confirmation du statut de leader du tourisme

Une étape importante dans le parcours de développement de Saigontourist est la combinaison de la préservation des valeurs traditionnelles et de la création de nouveaux produits touristiques attrayants. Les espaces d’hébergement associés à l’histoire urbaine, les programmes présentant la cuisine régionale et les événements culturels à grande échelle contribuent à l’identité de la marque, tout en élargissant les opportunités de promotion de l’image du Vietnam.

Photo: Saigontourist/CVN

Tout au long de son développement, Saigontourist et ses filiales ont reçu de nombreuses distinctions et récompenses prestigieuses décernées par l’État, le gouvernement, les ministères, Hô Chi Minh-Ville et de nombreuses organisations nationales et internationales. Parmi ses réalisations notables figurent le titre de Collectif de travail héroïque ; les ordres de l’Indépendance de première, deuxième et troisième classe ; les ordres du Travail de première, deuxième et troisième classe ; des drapeaux d’éloges et des Satisfecit du Premier ministre ; la marque nationale ; la marque d’or de Hô Chi Minh-Ville ; des prix de l’ASEAN et de nombreuses autres récompenses touristiques nationales et internationales.

Ainsi, en octobre dernier, outre le prix "Inspirational Brand" lors de l’APEA de cette année, Saigontourist s’est également distingué par de nombreuses récompenses, notamment le prix de la "Marque vietnamienne de l’année pour la diffusion de l’identité" aux Better Choice Awards 2026 ; "Meilleur festival culinaire d’Asie" et "Meilleur festival culinaire du monde" aux World Culinary Awards 2026 ; le titre d’“Entreprise exceptionnelle de Hô Chi Minh-Ville de 2026” et le prix de la "Marque d’or de Hô Chi Minh-Ville" 2026.

Chaque distinction témoigne d’une facette du développement de Saigontourist : sa contribution au pays, ses efforts pour améliorer la qualité de ses opérations, sa réputation de marque et ses capacités d’intégration. Le prix "Inspirational Brand" décerné lors de l’APEA 2026 constitue également une nouvelle étape importante dans ce parcours, tout en soulignant le rôle de la marque dans la création de valeur à long terme et l’inspiration du développement.

Partageant ses réflexions sur l’importance de cette distinction, Cao Văn Chóng, directeur général de Saigontourist, a déclaré : "Nous sommes honorés de recevoir le prix +Inspirational Brand+ lors de l’APEA 2026. Il s’agit non seulement d’une reconnaissance de nos efforts de développement de la marque au cours des plus de cinquante dernières années, mais aussi d’une reconnaissance du travail de plusieurs générations d’employés qui, ensemble, ont bâti la réputation et créé les valeurs uniques de l’entreprise".

Tân Dat - Trong Phuc/CVN