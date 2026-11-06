Le tourisme responsable, une nouvelle voie pour conquérir le marché européen

À l’occasion du WTM London 2026, le Vietnam met en avant le tourisme responsable et renforce ses partenariats avec les acteurs européens afin de séduire davantage de visiteurs et de conquérir de nouveaux marchés.

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Photo : VNA/CVN

Organisé du 3 au 5 novembre au centre ExCeL London, le Salon mondial du tourisme 2026 World Travel Market - WTM London 2026) a réuni plus de 180 pays, 4.000 exposants, 5.500 acheteurs professionnels et plus de 46.000 participants, confirmant son statut de rendez-vous majeur de l'industrie touristique mondiale.

Cette année, le salon a mis en avant le slogan "Travel powers the world. How will you use your Travelpower?" (Le tourisme fait avancer le monde. Comment mettrez-vous cette force à profit ?).

S'exprimant en marge du salon auprès d'un correspondant de l’Agence vietnamienne d’information à Londres, Trân Doàn Thê Duy, directeur général de Vietravel, a souligné les perspectives favorables du marché vietnamien. Au cours des dix premiers mois de 2026, les arrivées internationales ont fortement progressé, l'Europe, notamment le Royaume-Uni, figurant parmi les marchés les plus dynamiques.

Selon lui, l'attrait des paysages et de la gastronomie vietnamiens, conjugué à la politique d'exemption de visa accordée à de nombreux pays, dont le Royaume-Uni, favorise cette croissance. Il a notamment indiqué que Vietravel privilégiait les produits de tourisme responsable, une préoccupation majeure des voyageurs européens.

Faire connaître les valeurs distinctives

Pour la première fois, Vietravel s'est associé à la province de Tuyên Quang et au site paysager de Tràng An pour présenter une offre commune. Cette coopération entre entreprises et autorités locales devrait être reconduite à l'avenir.

De son côté, Saigontourist Group a partagé un stand avec Vietnam Airlines, associant transport aérien et services touristiques. Selon Cao Van Chong, directeur général de Saigontourist Group, l'internationalisation des marques consiste aussi à faire connaître les valeurs distinctives du tourisme vietnamien aux voyageurs du monde entier. Le groupe entend ainsi élargir sa clientèle britannique et européenne et promouvoir les échanges touristiques bilatéraux.

L'intérêt pour le Vietnam est également confirmé par les partenaires étrangers. Leon Ellas, directeur général d'Australia & Worldwide Travel, a estimé que le pays constituait une destination idéale pour les touristes australiens grâce à la diversité de ses paysages et de ses cultures, à son patrimoine historique, à sa gastronomie et à sa sécurité.

Par ailleurs, dans le cadre de l'inauguration de l'Espace touristique de Hanoï au sein du stand vietnamien, l'Association de la culture et du tourisme du Vietnam en Europe (VNCT) a signé un protocole d'accord de coopération avec l'Association du tourisme de Hoàn Kiêm.

VNA/CVN